На грани жизни и смерти: что с Ириной Фарион после покушения во Львове (фото, видео)

Языковед Ирина Фарион находится в критическом состоянии. Правоохранители продолжают мероприятия по поиску и задержанию стрелка.

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Вечером 19 июля во Львове неизвестный выстрелил в языковеда Ирину Фарион. Ее госпитализировали в больницу, она в реанимации. Фокус подробнее рассказывает о состоянии женщины.

"Страна" со ссылкой на источники в МВД сообщила, что языковед Ирина Фарион находится на грани жизни и смерти.

"Пока ситуация критическая", — отметил собеседник.

Что известно о поиске стрелка

В Офисе генпрокурора рассказали о начале досудебного расследования из-за покушения на умышленное убийство Ирины Фарион.

"Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство общественного деятеля, бывшего народного депутата Украины VII созыва (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Нападавший скрылся с места происшествия после того, как выстрелил в женщину. Правоохранители принимают все меры для установления личности стрелка и его задержания. В городе объявлен оперативный план по его розыску. Также на месте происшествия находится руководство областной прокуратуры и Нацполиции.

В местном Telegram-канале "Львівич | Новини" сообщили, что на выезде из Львова полиция проверяет много автомобилей и автобусов.

"Много машин и автобусов на выезде из Львова проверяет полиция. Не пугаемся, ведутся розыскные действия в отношении стрелка", — говорится в сообщении.

В Telegram-канале "Труха Львов" рассказали о стрельбе на Стрыйской улице.

"На Стрыйской, 93 стрельба. Полиция кого-то задерживает", — сообщили в канале.

Кроме этого, в сети показали фото Ирины Фарион из больницы.

Напомним, в полиции рассказали, что нападавший выстрелил в голову языковеду Ирине Фарион, ее госпитализировали. Принимаются все меры для установления и задержания стрелка.

В больнице Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова отметили, что Ирина Фарион в тяжелом состоянии находится в реанимации. Ей оказывают всю необходимую помощь.