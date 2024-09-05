Піде на Білорусь: еколог розповів про пожежі, дим і радіацію у Чорнобильській зоні (фото)

З 3 по 4 вересня площа пожеж на території Чорнобильської зони зросла у вісім разів, повідомили у ДСНС Київщини. Рівень радіації не зростатиме, але загроза нових займань і досі висока, розповів еколог Олександр Соколенко.

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На пожежі в Чорнобильській зоні впливає вітер, який поки що дме у бік Молдови і буде посилюватись. При цьому жителі Києва та Київської області можуть не турбуватись через можливе зростання рівня радіонуклідів і дим. Про наслідки займань у зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС еколог Олександр Соколенко розповів на порталі ТСН.

Соколенко пояснив, що засушлива погода, необачне поводження з вогнем — це можливі причини пожеж, які стались 3-4 вересня у Чорнобильській зоні. З його слів, у дану пору року таке бувало і раніше. Крім того, під час війни додалась небезпека від ракетно-дронових ударів ЗС РФ і падіння уламків. Втім, не варто боятись зростання рівня радіонуклідів у повітрі, заявив він. Якесь зростання може бути у епіцентрі займання, водночас до, наприклад, Києва або Житомира воно не дійде. З днів вибуху в Чорнобилі пройшло майже 40 років, і найнебезпечніші частинки вже розщепились. Крім того, на думку еколога, дим від пожежі стелитиметься над малозаселеними територіями і рухається у бік Білорусі.

"Дим від цієї пожежі може швидше піти на Білорусь, ніж на Київ", — заявив Соколенко.

Територія у зоні відчуження навколо Чорнобильські АЕС — це біосферний заповідник, нагадав еколог. У цій місцевості є і ліси, і водойми, і луки, а пожежа може початись через аномальну спеку. Найближчим часом синоптики не прогнозують опадів, тому загроза все ще є, зауважив співрозмовник журналістів. Якщо займання все ж сталось, то роботі пожежників заважатиме вітер. На сьогодні він віє у бік Молдови і посилюється: за оцінками Соколенка, якщо будуть займання, то їх буде складно загасити.

"Ситуація, найімовірніше, лише погіршуватиметься – за такої погоди приборкати таку пожежу буде дуже важко", — сказав він.

Пожежа у Чорнобильській зоні — деталі

Фокус писав, що 3 вересня у КМДА повідомили про займання у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. За попередніми оцінками, площа займання — 20 га. На місце інциденту рушила спецтехніка та пожежні розрахунки ДСНС, ідеться у повідомленні.

Наступного дня, 4 вересня, у ДСНС Київщини заявили, що вогонь поширився на площу 421 га (площа пожежі за добу зросла у 8 разів). Щоб його загасити, працювало 130 пожежників і 27 машин. Вогонь був на відкритій місцевості, його загасили, а територію обстежують фахівці з радіаційного захисту, ідеться у дописі в Telegram.

На фото з місця подій бачимо смугу вогню, яка шириться відкритою територією на певній віддалі від пожежників. На іншому фото — момент роботи пожежного розрахунку, який гасить вогонь посеред кущів та дерев.

Пожежа у Чорнобильській зоні - працівники ДСНС на тлі вогню Фото: ДСНС Пожежа у Чорнобильській зоні - працівники ДСНС гасять пожежу Фото: ДСНС

На порталі SaveEcoBot, який акумулює інформацію NASA про пожежі, видно дві зони займання у Чорнобильській зоні на північ від Києва. Також позначено рівні радіації: навколо ЧАЕС вони змінюються від 115 нЗв/год (норма) до 340-560 нЗв/год і більше (вище норми).

Пожежа у Чорнобильській зоні - точки, де були займання 4 вересня Фото: SaveEcoBot Пожежа у Чорнобильській зоні - рівень радіації після пожеж 3-4 вересня Фото: SaveEcoBot

У Telegram-каналі МНС Білорусі 4 вересня не писали про загрозу пожеж у місцевості, які межує з Чорнобильською зоною. При цьому попередили, що зросла пожежна небезпека через температуру повітря +30. Напередодні, 3 вересня, відомство звітувало про 41 осередків займання у лісах, торф'яниках та степах, які охопили площу до 6 га.

Нагадуємо, 20 серпня у Тернополі сталась пожежа після обстрілу ЗС РФ. Місцева влада повідомила громадянам, чи слід турбуватись через рівень продуктів згоряння, які ширились містом.