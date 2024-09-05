Пойдет на Беларусь: эколог рассказал о пожарах, дыме и радиации в Чернобыльской зоне (фото)

С 3 по 4 сентября площадь пожаров на территории Чернобыльской зоны выросла в восемь раз, сообщили в ГСЧС Киевщины. Уровень радиации не будет расти, но угроза новых возгораний до сих пор высока, рассказал эколог Александр Соколенко.

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На пожары в Чернобыльской зоне влияет ветер, который пока дует в сторону Молдовы и будет усиливаться. При этом жители Киева и Киевской области могут не беспокоиться из-за возможного роста уровня радионуклидов и дыма. О последствиях возгораний в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС эколог Александр Соколенко рассказал на портале ТСН.

Соколенко объяснил, что сухая погода, неосторожное обращение с огнем — это возможные причины пожаров, которые произошли 3-4 сентября в Чернобыльской зоне. По его словам, в данное время года такое бывало и раньше. Кроме того, во время войны добавилась опасность от ракетно-дроновых ударов ВС РФ и падения обломков. Впрочем, не стоит бояться роста уровня радионуклидов в воздухе, заявил он. Какой-то рост может быть в эпицентре возгорания, в то же время до, например, Киева или Житомира он не дойдет. Со дней взрыва в Чернобыле прошло почти 40 лет, и самые опасные частицы уже расщепились. Кроме того, по мнению эколога, дым от пожара будет стелиться над малозаселенными территориями и двигается в сторону Беларуси.

"Дым от этого пожара может быстрее пойти на Беларусь, чем на Киев", — заявил Соколенко.

Территория в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС — это биосферный заповедник, напомнил эколог. В этой местности есть и леса, и водоемы, и луга, а пожар может начаться из-за аномальной жары. В ближайшее время синоптики не прогнозируют осадков, поэтому угроза все еще есть, отметил собеседник журналистов. Если возгорание все же произошло, то работе пожарных будет мешать ветер. На сегодня он дает в сторону Молдовы и усиливается: по оценкам Соколенко, если будут возгорания, то их будет сложно потушить.

"Ситуация, скорее всего, будет только ухудшаться — при такой погоде укротить такой пожар будет очень трудно", — сказал он.

Пожар в Чернобыльской зоне — детали

Фокус писал, что 3 сентября в КГГА сообщили о возгорании в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. По предварительным оценкам, площадь возгорания — 20 га. На место инцидента отправилась спецтехника и пожарные расчеты ГСЧС, говорится в сообщении.

На следующий день, 4 сентября, в ГСЧС Киевщины заявили, что огонь распространился на площадь 421 га (площадь пожара за сутки выросла в 8 раз). Чтобы его потушить, работало 130 пожарных и 27 машин. Огонь был на открытой местности, его потушили, а территорию обследуют специалисты по радиационной защите, говорится в сообщении в Telegram.

На фото с места событий видим полосу огня, которая распространяется по открытой территории на определенном расстоянии от пожарных. На другом фото — момент работы пожарного расчета, который тушит огонь посреди кустов и деревьев.

Пожар в Чернобыльской зоне — работники ГСЧС на фоне огня Фото: ГСЧС Пожар в Чернобыльской зоне — работники ГСЧС тушат пожар Фото: ГСЧС

На портале SaveEcoBot, который аккумулирует информацию NASA о пожарах, видно две зоны возгорания в Чернобыльской зоне к северу от Киева. Также обозначены уровни радиации: вокруг ЧАЭС они меняются от 115 нЗв/ч (норма) до 340-560 нЗв/ч и более (выше нормы).

Пожар в Чернобыльской зоне — точки, где были возгорания 4 сентября Фото: SaveEcoBot Пожар в Чернобыльской зоне — уровень радиации после пожаров 3-4 сентября Фото: SaveEcoBot

В Telegram-канале МЧС Беларуси 4 сентября не писали об угрозе пожаров в местности, граничащей с Чернобыльской зоной. При этом предупредили, что возросла пожарная опасность из-за температуры воздуха +30. Накануне, 3 сентября, ведомство отчитывалось о 41 очаге возгорания в лесах, торфяниках и степях, которые охватили площадь до 6 га.

Напоминаем, 20 августа в Тернополе произошел пожар после обстрела ВС РФ. Местные власти сообщили гражданам, следует ли беспокоиться из-за уровня продуктов сгорания, которые распространялись по городу.