Повістка врятувала життя чоловіку: на ВЛК у львів'янина виявили небезпечну хворобу

Під час обстеження у військовозобов'язаного виявили ВІЛ. Знання статусу спростило діагностику, коли у чоловіка відмовили легені від туберкульозу та пневмонії.

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До 36-річного чоловіка, який працює укладальником асфальту у Львові, під час роботи завітали працівники територіального центру комплектування (ТЦК) та вручили йому повістку. Під час військово-лікарської комісії (ВЛК) він зробив швидкий тест на ВІЛ, який виявився позитивним, інформує Друге медичне об’єднання Львова.

У поліклініці чоловік отримав підтвердження діагнозу, йому призначили антиретровірусну терапію, але він тоді відмовився від допомоги.

Як зазначається, до Центру інтегрованих медико-соціальних послуг чоловік повернувся через 4 місяці, коли уже не міг дихати самостійно. Його легені руйнував дисемінований туберкульоз із пневмоцистною пневмонією.

Медики спрацювали швидко, адже знали про його статус, і швидко прийняли всі необхідні рішення, щоб урятувати пацієнта.

Відтепер чоловік мусить довічно приймати 1 таблетку упродовж антиретровірусної терапії, наголошують у Другому медичному об’єднанні Львова.

Нагадаємо, у Львові до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від служби в армії. Ще у червні 2023 року його визнали придатним до військової служби, але коли хотіли залучити до ЗСУ під час мобілізації, той категорично відмовився брати повістку.

Фокус писав, що військовозобовʼязані громадяни, які оформлюють відстрочку від мобілізації в Україні, не направляються на проходження ВЛК. А от в разі відмови у наданні відстрочки особу можуть скерувати на медогляд.