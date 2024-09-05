Повестка спасла жизнь мужчине: на ВВК у львовянина обнаружили опасную болезнь

Во время обследования у военнообязанного обнаружили ВИЧ. Знание статуса упростило диагностику, когда у мужчины отказали легкие от туберкулеза и пневмонии.

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36-летнего мужчину, который работает укладчиком асфальта во Львове, во время работы посетили работники территориального центра комплектования (ТЦК) и вручили ему повестку. Во время военно-врачебной комиссии (ВВК) он сделал быстрый тест на ВИЧ, который оказался положительным, информирует Второе медицинское объединение Львова.

В поликлинике мужчина получил подтверждение диагноза, ему назначили антиретровирусную терапию, но он тогда отказался от помощи.

Как отмечается, в Центр интегрированных медико-социальных услуг мужчина вернулся через 4 месяца, когда уже не мог дышать самостоятельно. Его легкие разрушал диссеминированный туберкулез с пневмоцистной пневмонией.

Медики сработали быстро, поскольку знали о его статусе, и быстро приняли все необходимые решения, чтобы спасти пациента.

Отныне мужчина должен пожизненно принимать 1 таблетку во время антиретровирусной терапии, отмечают во Втором медицинском объединении Львова.

Напомним, во Львове к трем годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от службы в армии. Еще в июне 2023 года его признали годным к военной службе, но когда хотели привлечь в ВСУ во время мобилизации, тот категорически отказался брать повестку.

Фокус писал, что военнообязанные граждане, которые оформляют отсрочку от мобилизации в Украине, не направляются на прохождение ВВК. А вот в случае отказа в предоставлении отсрочки человека могут направить на медосмотр.