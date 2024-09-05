На Закарпатті жінка звинуватила ТЦК в побитті та смерті батька: в поліції відреагували

Дмитро Лубінець зазначив, що на Закарпатті зросла кількість звернень щодо неправомірних дій представників ТЦК та СП. Після звернення жінки щодо незаконного затримання та побиття чоловіка працівниками ТЦК він направив відповідний запит до Генпрокурора.

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У Закарпатській області чоловіка незаконно затримали та побили працівники ТЦК та СП. Його дочка заявила, що це призвело до смерті чоловіка. На ситуацію відреагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що наразі зростає кількість таких звернень.

"На Закарпатті зросла кількість звернень щодо неправомірних дій представників ТЦК та СП. Так, до мого Представника в Закарпатській області звернулася громадянка України, яка в своєму зверненні повідомила про незаконне, на її думку, затримання працівниками ТЦК та СП її батька та побиття, що призвело до його смерті", — зазначив омбудсман.

Наразі до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 128 ККУ як необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. За такий злочин винний може бути покараний до позбавлення волі на строк до двох років.

Для з'ясування всіх обставин справи Дмитро Лубінець скерував запит до Генерального прокурора. Він зазначив, що в разі порушень вимагатиме притягнення до відповідальності винних посадових осіб, незалежно від їхніх звань, рангів та посад.

Реакція місцевої поліції та ТЦК

Речниця Нацполіції у Закарпатській області Ганна Дан в коментарі "Суспільному" розповіла, що йдеться про Мукачівський РТЦК та СП.

"Ознак насильства при розтині тіла виявлено не було. Зараз справа розслідується за кваліфікацією ч. 1 ст. 115 ККУ (з позначкою нещасний випадок). Остаточні причини смерті чоловіка встановить судово-медична експертиза", — зазначила Ганна Дан.

У Закарпатському ОТЦК та СП повідомили, що наразі з'ясовують всі обставини події.

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ТЦК і СП. Внаслідок нападу було поранено солдата. У поліції заявили, що за фактом посягання на життя військовослужбовця слідчі порушили кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України.

Після цього у Волинському ТЦК нагадали, що ТЦК — це режимний об'єкт. Там попередили, що будуть відкривати вогонь на ураження у разі нападу на військових.