На Закарпатье женщина обвинила ТЦК в избиении и смерти отца: в полиции отреагировали

Дмитрий Лубинец отметил, что на Закарпатье возросло количество обращений относительно неправомерных действий представителей ТЦК и СП. После обращения женщины относительно незаконного задержания и избиения мужа работниками ТЦК он направил соответствующий запрос к Генпрокурору.

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В Закарпатской области мужчину незаконно задержали и избили работники ТЦК и СП. Его дочь заявила, что это привело к смерти мужчины. На ситуацию отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что сейчас растет количество таких обращений.

"На Закарпатье возросло количество обращений относительно неправомерных действий представителей ТЦК и СП. Так, к моему Представителю в Закарпатской области обратилась гражданка Украины, которая в своем обращении сообщила о незаконном, по ее мнению, задержании работниками ТЦК и СП ее отца и избиении, что привело к его смерти", — отметил омбудсмен.

Сейчас в ЕРДР внесены сведения об уголовном правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 128 УКУ как неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. За такое преступление виновный может быть наказан до лишения свободы на срок до двух лет.

Для выяснения всех обстоятельств дела Дмитрий Лубинец направил запрос к Генеральному прокурору. Он отметил, что в случае нарушений будет требовать привлечения к ответственности виновных должностных лиц, независимо от их званий, рангов и должностей.

Реакция местной полиции и ТЦК

Пресс-секретарь Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан в комментарии "Суспільному" рассказала, что речь идет о Мукачевском РТЦК и СП.

"Признаков насилия при вскрытии тела обнаружено не было. Сейчас дело расследуется по квалификации ч. 1 ст. 115 УКУ (с пометкой несчастный случай). Окончательные причины смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза", — отметила Анна Дан.

В Закарпатском ОТЦК и СП сообщили, что сейчас выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, в ночь на 27 августа неизвестный открыл огонь по посту охраны Луцкого ТЦК и СП. В результате нападения был ранен солдат. В полиции заявили, что по факту посягательства на жизнь военнослужащего следователи возбудили уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

После этого в Волынском ТЦК напомнили, что ТЦК — это режимный объект. Там предупредили, что будут открывать огонь на поражение в случае нападения на военных.