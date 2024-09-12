Мешканець Софіївської Борщагівки стріляв з вікна: в поліції розкрили деталі (фото, відео)

У мережі повідомляли про перестрілку військових, але правоохоронці цю інформацію не підтвердили. За даними слідства, стрілок був один, і свій пістолет він кинув у під’їзді.

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12 вересня стало відомо про "перестрілку" з вікна. Відео з місця подій з’явилось у соцмережах.

Автори контенту передавали, що стрілянина нібито сталася у Києві й влаштували її нібито "молоді військові". На кадрах видно, як серед будинків рухаються спецпризначенці. У мережі передали, що вони "беруть штурмом" стрільців.

Згодом пресслужба ГУНП в Київській області розвіяла чутки, розкривши подробиці інциденту. З’ясувалось, що стрілянина відбувалась не в столиці, а в селі Софіївська Борщагівка.

Вранці 12 вересня у Бучанське районне управління поліції повідомили, що місцевий мешканець стріляє з вікна. Правоохоронці приїхали за викликом та знайшли в під’їзді будинку пістолет.

Попередньо, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Особу стрільця встановили, ним виявився 48-річний житель Софіївської Борщагівки. Поліціянти порушили справу про носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї. Санкція за цією статтею передбачає від трьох до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, в Івано-Франківську група чоловіків побила військового. Поліція порушила справу про хуліганство, вчинене групою осіб.

12 вересня у поліції повідомили, що знайшли постраждалого та нападників. Виявилось, що причиною конфлікту стало прохання військовослужбовця.