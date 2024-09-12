Житель Софиевской Борщаговки стрелял из окна: в полиции раскрыли детали (фото, видео)

В сети сообщали о перестрелке военных, но правоохранители эту информацию не подтвердили. По данным следствия, стрелок был один, и свой пистолет он бросил в подъезде.

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12 сентября стало известно о "перестрелке" из окна. Видео с места событий появилось в соцсетях.

Авторы контента передавали, что стрельба якобы произошла в Киеве и устроили ее якобы "молодые военные". На кадрах видно, как среди домов двигаются спецназовцы. В сети передали, что они "берут штурмом" стрелков.

Впоследствии пресс-служба ГУНП в Киевской области развеяла слухи, раскрыв подробности инцидента. Выяснилось, что стрельба происходила не в столице, а в селе Софиевская Борщаговка.

Утром 12 сентября в Бучанское районное управление полиции сообщили, что местный житель стреляет из окна. Правоохранители приехали по вызову и нашли в подъезде дома пистолет.

Предварительно, в результате стрельбы никто не пострадал. Личность стрелка установили, им оказался 48-летний житель Софиевской Борщаговки. Полицейские возбудили дело о ношении, хранении, приобретении, передаче или сбыте огнестрельного оружия. Санкция по этой статье предусматривает от трех до семи лет заключения.

Напомним, в Ивано-Франковске группа мужчин избила военного. Полиция возбудила дело о хулиганстве, совершенном группой лиц.

12 сентября в полиции сообщили, что нашли пострадавшего и нападавших. Оказалось, что причиной конфликта стала просьба военнослужащего.