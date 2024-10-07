"Новий початок": "Труха" подарувала квартиру сім'ї з Харкова, що втратила житло під час війни

Нове житло купили для Вікторії з Північної Салтівки. Також відомо, що найближчим часом придбають квартиру для ще однієї родини.

Related video

Родина з Харкова, яка залишилася без житла через бойові дії, отримала нове житло. Команда Telegram-каналу "Труха" за власний кошт придбала нову трикімнатну квартиру у центральному районі міста, повідомив власник мережі Максим Лавриненко.

Родина Вікторії мешкала на Північній Салтівці, яка зазнала значних руйнувань на початку повномасштабного вторгнення Росії. Їхній дім був знищений під час обстрілів.

"Це була нелегка подорож, але ми впевнені, що зробили правильний вибір. Побачити щасливі очі Вікторії — найкраща нагорода за всі наші зусилля. Я сам ледь втримався від емоцій. Це було не просто передати ключі від квартири, це було про надання надії і нового початку", — розказав власник Telegram-каналу.

Вікторія та її сім'я кілька років не мали власного даху над головою, але тепер вони знову відчули радість. Ключі від нової квартири стали для них символом нового етапу в житті.

"Наша історія на цьому не закінчується. Найближчим часом ми плануємо придбати ще одну квартиру для постраждалої сім’ї. Вже внесено завдаток, і в листопаді ми зможемо поділитися новими здобутками", — поділився планами засновник мережі..

Як зазначається, команда Telegram-каналу збирає кошти для ЗСУ, надає підтримку постраждалим родинам та бере участь у соціальних проєктах. Нещодавно команда також долучилася до будівництва дитячого спортивного майданчика для дітей-сиріт.

Нагадаємо, у Харківській області повністю згоріло село через лісову пожежу. Ймовірно, причиною стали російські обстріли.

Також нагадаємо, у ніч на 7 жовтня внаслідок чергових російських обстрілів у Харківській області постраждали четверо мирних жителів.