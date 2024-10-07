"Новое начало": "Труха" подарила квартиру семье из Харькова, потерявшей жилье во время войны

Новое жилье купили для Виктории из Северной Салтовки. Также известно, что в ближайшее время приобретут квартиру для еще одной семьи.

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Семья из Харькова, которая осталась без жилья из-за боевых действий, получила новое жилье. Команда Telegram-канала "Труха" за свой счет приобрела новую трехкомнатную квартиру в центральном районе города, сообщил владелец сети Максим Лавриненко.

Семья Виктории жила на Северной Салтовке, которая подверглась значительным разрушениям в начале полномасштабного вторжения России. Их дом был уничтожен во время обстрелов.

"Это было нелегкое путешествие, но мы уверены, что сделали правильный выбор. Увидеть счастливые глаза Виктории — лучшая награда за все наши усилия. Я сам едва удержался от эмоций. Это было не просто передать ключи от квартиры, это было о предоставлении надежды и нового начала", — рассказал владелец Telegram-канала.

Виктория и ее семья несколько лет не имели собственной крыши над головой, но теперь они снова почувствовали радость. Ключи от новой квартиры стали для них символом нового этапа в жизни.

"Наша история на этом не заканчивается. В ближайшее время мы планируем приобрести еще одну квартиру для пострадавшей семьи. Уже внесен задаток, и в ноябре мы сможем поделиться новыми достижениями", — поделился планами основатель сети.

Как отмечается, команда Telegram-канала собирает средства для ВСУ, оказывает поддержку пострадавшим семьям и участвует в социальных проектах. Недавно команда также присоединилась к строительству детской спортивной площадки для детей-сирот.

Напомним, в Харьковской области полностью сгорело село из-за лесного пожара. Вероятно, причиной стали российские обстрелы.

Также напомним, в ночь на 7 октября в результате очередных российских обстрелов в Харьковской области пострадали четверо мирных жителей.