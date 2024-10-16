Живі метелики, вирощені в штучних умовах: вчитель зацікавлює учнів експериментами (відео)

Учитель біології Іван Бондар з Полтави придбав кілька гусеней, щоб наочно показати дітям життєвий цикл тропічних комах.

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За шкільною програмою метеликів вивчають у 7 класі. Вчитель біології Полтавської спеціальної школи №40 Іван Бондар виростив тропічних та українських метеликів у штучних умовах, щоб його вихованці побачили процес не на сторінках підручника, а вживу. Про це йдеться в репортажі "Суспільного".

"В останні тижні вона починає дуже багато їсти, набираючи на себе масу", — розповів учитель, демонструючи журналістам тропічну гусінь.

Діти могли тримати метеликів у руках і роздивлятися їх зблизька. У книгах учні лише схематично бачать, що з яйця вилуплюється гусінь, гусінь перетворюється на лялечку, і потім — на метелика. Експеримент полтавського учителя дозволив їм побачити ці етапи на власні очі та зануритися в тему.

"Це більш цікаво, ніж просто на уроках вивчати їх з книжки. Це пізнавально. Багато таких видів метеликів, таких гарних і такого окрасу, більше ніде не можна зустріти на вулиці", — сказав учень 7 класу Олександр Кулик.

За словами Івана Бондара, на волі в тропічних лісах такі метелики живуть дуже недовго, не більше одного-двох днів. У штучних умовах комахи можуть прожити до 12 діб.

Раз на день учні годують метеликів солодкими сиропами з цукру та меду і різними фруктами. За їх словами, на уроках біології часто проводять різні експерименти, та виростити метеликів спробували вперше.

Іван Бондар розповів, що для вирощування лялечок у штучних умовах необхідно підтримувати температуру 10-15 градусів тепла. Для дорослих метеликів достатньо 10 градусів.

У майбутньому вчитель планує так само показати дітям життєвий цикл махаонів — це рідкісний вид метеликів, занесений до Червоної книги України.

"Моє завдання — подарувати дітям радість і навчити їх", ― пояснив педагог.

Нагадаємо, 16 жовтня Фокус писав, що до рейтингу найкращих університетів світу увійшла рекордна кількість вишів України. За повідомленням Міністерства освіти і науки України, до рейтингу було внесено 17 українських закладів.

Також 11 жовтня міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявляв, що міністерство підтримало заборону спілкуватися російською на перервах у школах.