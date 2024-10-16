Живые бабочки, выращенные в искусственных условиях: учитель заинтересовывает учеников экспериментами (видео)

Учитель биологии Иван Бондарь из Полтавы купил несколько гусениц, чтобы наглядно показать детям жизненный цикл тропических насекомых.

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По школьной программе бабочек изучают в 7 классе. Учитель биологии Полтавской специальной школы №40 Иван Бондарь вырастил тропических и украинских бабочек в искусственных условиях, чтобы его воспитанники увидели процесс не на страницах учебника, а вживую. Об этом говорится в репортаже "Суспільного".

"В последние недели она начинает очень много есть, набирая на себя массу", — рассказал учитель, демонстрируя журналистам тропическую гусеницу.

Дети могли держать бабочек в руках и рассматривать их вблизи. В книгах ученики лишь схематично видят, что из яйца вылупляется гусеница, гусеница превращается в куколку, и потом — в бабочку. Эксперимент полтавского учителя позволил им увидеть эти этапы собственными глазами и погрузиться в тему.

"Это более интересно, чем просто на уроках изучать их из книжки. Это познавательно. Много таких видов бабочек, таких красивых и такого окраса, больше нигде нельзя встретить на улице", — сказал ученик 7 класса Александр Кулик.

По словам Ивана Бондаря, на воле в тропических лесах такие бабочки живут очень недолго, не более одного-двух дней. В искусственных условиях насекомые могут прожить до 12 суток.

Раз в день ученики кормят бабочек сладкими сиропами из сахара и меда и разными фруктами. По их словам, на уроках биологии часто проводят различные эксперименты, но вырастить бабочек попробовали впервые.

Иван Бондарь рассказал, что для выращивания куколок в искусственных условиях необходимо поддерживать температуру 10-15 градусов тепла. Для взрослых бабочек достаточно 10 градусов.

В будущем учитель планирует так же показать детям жизненный цикл махаонов — это редкий вид бабочек, занесенный в Красную книгу Украины.

"Моя задача — подарить детям радость и научить их", — пояснил педагог.

Напомним, 16 октября Фокус писал, что в рейтинг лучших университетов мира вошло рекордное количество вузов Украины. По сообщению Министерства образования и науки Украины, в рейтинг было внесено 17 украинских заведений.

Также 11 октября министр образования и науки Оксен Лисовой заявлял, что министерство поддержало запрет общаться на русском на переменах в школах.