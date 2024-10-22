Останні дні тепла, а потім можливий сніг: прогноз погоди до кінця жовтня (фото)

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха натякнула, що з наступного тижня в Україні можна чекати на перший сніг.

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Повітряні потоки з південного заходу принесли до України теплу повітряну масу, але з 24 жовтня їхній напрямок зміниться і розпочнеться похолодання. Про це NV розповіла Наталія Птуха, синоптикиня Укргідрометцентру.

Експертка прогнозує, що у найближчі дати вдень повітря у більшості областей прогріватиметься до +15 градусів, а на півдні України — до +17…+18. Нічна температура коливатиметься між позначками +1 і +7.

Нижче нуля термометр показуватиме лише місцями. Зокрема, до −1…−3 буде у високогір’ї Карпат.

З середини тижня, а саме з четверга 24 жовтня, вітер знову змінить напрямок і принесе до більшості регіонів похолодання. Північно-західні потоки опустять стовпчики термометрів до +10…+13 градусів і затягнуть небо хмарами.

"Загалом, досить спокійний тиждень за рахунок впливу антициклону, сильних перепадів не планується", — підсумовує Наталія Птуха.

Тобто, сильних опадів протягом поточного тижня не очікується.

Погода у столиці

У Києві та області цього тижня опадів також не прогнозується. Вночі температура повітря сягатиме +3…+6 градусів у Києві та +2 градусів у регіоні. Синоптикиня пояснила, що у великих містах зазвичай тепліше через теплові мережі, скупчення авто та щільну забудову.

Удень 22 жовтня температура триматиметься в межах +14…+16 градусів, потім кілька днів буде +13…+15, а 25−27 жовтня трохи опуститься до +10…+12 градусів.

З 24 жовтня розпочнеться похолодання Фото: Скриншот

Коли чекати снігу?

Зміниться ситуація з наступного понеділка. Атмосферні фронти з північного заходу принесуть до нашої країни похолодання і опади, зокрема ймовірний і перший сніг.

"Все-таки наближається третій місяць осені. Звичайно, там уже і опади можуть бути, зокрема, подекуди змішаної фази", — сказала синоптикиня.

За її словами, в останні роки зими в Україні стають дедалі теплішими. Цієї зими також не очікується затяжних морозів. Періоди холоду можливі, але їхня тривалість стає коротшою, а зниження температури до −20…−30 градусів — рідшими.

"Або ж вони іноді взагалі відсутні, як, наприклад, сезон 2019−2020, коли у нас метеорологічна зима так і не настала", — пригадала Птуха.

Нагадаємо, 20 жовтня синоптикиня Наталка Діденко також прогнозувала потепління до +14…+18 градусів на найближчий тиждень. За її словами, цьому сприяє зміна напрямку вітру на південно-західний.

19 жовтня під час брифінгу у гідрометцентрі прогнозували, що у найближчий тиждень очікувати першого снігу не варто. Також синоптики зазначили, що цього року зима не буде сильно морозною.