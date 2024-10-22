Останні дні тепла, а потім можливий сніг: прогноз погоди до кінця жовтня (фото)
Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха натякнула, що з наступного тижня в Україні можна чекати на перший сніг.
Повітряні потоки з південного заходу принесли до України теплу повітряну масу, але з 24 жовтня їхній напрямок зміниться і розпочнеться похолодання. Про це NV розповіла Наталія Птуха, синоптикиня Укргідрометцентру.
Експертка прогнозує, що у найближчі дати вдень повітря у більшості областей прогріватиметься до +15 градусів, а на півдні України — до +17…+18. Нічна температура коливатиметься між позначками +1 і +7.
Нижче нуля термометр показуватиме лише місцями. Зокрема, до −1…−3 буде у високогір’ї Карпат.
З середини тижня, а саме з четверга 24 жовтня, вітер знову змінить напрямок і принесе до більшості регіонів похолодання. Північно-західні потоки опустять стовпчики термометрів до +10…+13 градусів і затягнуть небо хмарами.
"Загалом, досить спокійний тиждень за рахунок впливу антициклону, сильних перепадів не планується", — підсумовує Наталія Птуха.
Тобто, сильних опадів протягом поточного тижня не очікується.
Погода у столиці
У Києві та області цього тижня опадів також не прогнозується. Вночі температура повітря сягатиме +3…+6 градусів у Києві та +2 градусів у регіоні. Синоптикиня пояснила, що у великих містах зазвичай тепліше через теплові мережі, скупчення авто та щільну забудову.
Удень 22 жовтня температура триматиметься в межах +14…+16 градусів, потім кілька днів буде +13…+15, а 25−27 жовтня трохи опуститься до +10…+12 градусів.
Коли чекати снігу?
Зміниться ситуація з наступного понеділка. Атмосферні фронти з північного заходу принесуть до нашої країни похолодання і опади, зокрема ймовірний і перший сніг.
"Все-таки наближається третій місяць осені. Звичайно, там уже і опади можуть бути, зокрема, подекуди змішаної фази", — сказала синоптикиня.
За її словами, в останні роки зими в Україні стають дедалі теплішими. Цієї зими також не очікується затяжних морозів. Періоди холоду можливі, але їхня тривалість стає коротшою, а зниження температури до −20…−30 градусів — рідшими.
"Або ж вони іноді взагалі відсутні, як, наприклад, сезон 2019−2020, коли у нас метеорологічна зима так і не настала", — пригадала Птуха.
Нагадаємо, 20 жовтня синоптикиня Наталка Діденко також прогнозувала потепління до +14…+18 градусів на найближчий тиждень. За її словами, цьому сприяє зміна напрямку вітру на південно-західний.
19 жовтня під час брифінгу у гідрометцентрі прогнозували, що у найближчий тиждень очікувати першого снігу не варто. Також синоптики зазначили, що цього року зима не буде сильно морозною.