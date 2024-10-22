Последние дни тепла, а потом возможен снег: прогноз погоды до конца октября (фото)
Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха намекнула, что со следующей недели в Украине можно ждать первый снег.
Воздушные потоки с юго-запада принесли в Украину теплую воздушную массу, но с 24 октября их направление изменится и начнется похолодание. Об этом NV рассказала Наталья Птуха, синоптик Укргидрометцентра.
Эксперт прогнозирует, что в ближайшие даты днем воздух в большинстве областей будет прогреваться до +15 градусов, а на юге Украины — до +17...+18. Ночная температура будет колебаться между отметками +1 и +7.
Ниже нуля термометр будет показывать лишь местами. В частности, до -1...-3 будет в высокогорье Карпат.
С середины недели, а именно с четверга 24 октября, ветер снова изменит направление и принесет в большинство регионов похолодание. Северо-западные потоки опустят столбики термометров до +10...+13 градусов и затянут небо облаками.
"В общем, достаточно спокойная неделя за счет влияния антициклона, сильных перепадов не планируется", — заключает Наталья Птуха.
То есть, сильных осадков в течение текущей недели не ожидается.
Погода в столице
В Киеве и области на этой неделе осадков также не прогнозируется. Ночью температура воздуха будет достигать +3...+6 градусов в Киеве и +2 градусов в регионе. Синоптик объяснила, что в крупных городах обычно теплее из-за тепловых сетей, скопления авто и плотной застройки.
Днем 22 октября температура будет держаться в пределах +14...+16 градусов, затем несколько дней будет +13...+15, а 25-27 октября немного опустится до +10...+12 градусов.
Когда ждать снега?
Изменится ситуация со следующего понедельника. Атмосферные фронты с северо-запада принесут в нашу страну похолодание и осадки, в том числе вероятен и первый снег.
"Все-таки приближается третий месяц осени. Конечно, там уже и осадки могут быть, в частности, местами смешанной фазы", — сказала синоптик.
По ее словам, в последние годы зимы в Украине становятся все теплее. Этой зимой также не ожидается затяжных морозов. Периоды холода возможны, но их продолжительность становится короче, а снижение температуры до -20...-30 градусов — реже.
"Или же они иногда вообще отсутствуют, как, например, сезон 2019-2020, когда у нас метеорологическая зима так и не наступила", — вспомнила Птуха.
Напомним, 20 октября синоптик Наталья Диденко также прогнозировала потепление до +14...+18 градусов на ближайшую неделю. По ее словам, этому способствует изменение направления ветра на юго-западный.
19 октября во время брифинга в гидрометцентре прогнозировали, что в ближайшую неделю ожидать первого снега не стоит. Также синоптики отметили, что в этом году зима не будет сильно морозной.