"Вони були найдорожчими": дівчина без зубів розповіла про свій look Ніколасу Кармі (відео)

Героїня відео сказала, що втратила зуби після падіння з другого поверху. Це були вініри, які коштували близько 4 тисяч доларів.

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Відомий український блогер Ніколас Карма опублікував нове відео, в якому розпитав українку з Запоріжжя про вартість її одягу. У дівчини на ролику відсутні передні зуби та видно синець під оком, однак вона не відмовилася поговорити з Кармою і сказала, що загально її "лук" коштує близько 36 тисяч гривень. Відео з'явилося в Instagram блогера 25 жовтня.

Зараз дівчина живе у Києві. За її словами, травми вона отримала після того, як днями впала з другого поверху. Спочатку вона ніяково прикривала зуби рукою, однак все ж відповіла на фірмове питання Карми "Скільки коштує ваш look?"

"Найдорожчі у мене стояли зуби. Зуби коштували 3-4 тисячі доларів — стільки я віддала за 12 зубів. Це були вініри", — зі сміхом розповіла героїня ролику.

Також дівчина поділилася, що пару днів тому їй потрібно було йти на святкування день народження, тому довелося вигадувати, як приховати наслідки падіння.

"Я замазала синяк і вклеїла зуби собі на суперклей, але був присмак клею і воно повипадало", — розповіла запоріжанка і додала, що більше вона б не стала так робити.

У вечір, коли до неї підійшов Карма, на дівчині була шуба Zara з анімалістичним принтом за 6 тисяч гривень, костюм українського бренду вартістю близько 3 тисяч гривень, кепка за гривень 400 й уггі за 6-7 тисяч гривень. Сумку їй подарували, вона коштувала близько 20 тисяч гривень, говорить дівчина. Тож загалом вартість її образу вийшла близько 35-36 тисяч гривень.

Дівчина з вибитими зубами не побоялася дати інтерв'ю Ніколасу Кармі

У коментаріях українці захоплюються сміливістю та щирістю дівчини, яка не соромилася свого "неідеального" вигляду та з позитивом і гумором відповіла на питання блогера.

"Вперше мені захотілося обійняти обох, і Ніколаса за його толерантність, і "бідосю" з таким позитивом та щирістю! Усе заживе, рани загояться! Ця дівчина як уособлення нашої країни, вся побита, але на позитиві і з надією!" — коментує Tasha Korn.

"Я в шоці з того, якою треба бути сміливою і без комплексів, щоб дати згоду на відео не в "найкращому своєму вигляді"! Дівчина молодець!" — пише Юлія Чорна.

Нагадаємо, 6 жовтня блогер Ніколас Карма заявив, що йому погрожували зброєю під час зйомок у Полтаві. Місцеві ТЦК, підтвердили, що на відео блогера був начальник Полтавського районного ТЦК і СП майор Олександр Логвиненко, писали журналісти.

Крім того, 21 жовтня місцеві телеграм-канали повідомляли, що відомого блогера "Супер Суса" помітили в Одеському ТЦК.