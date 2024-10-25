"Они были самыми дорогими": девушка без зубов рассказала про свой look Николасу Карме (видео)

Героиня видео сказала, что потеряла зубы после падения со второго этажа. Это были виниры, которые стоили около 4 тысяч долларов.

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Известный украинский блогер Николас Карма опубликовал новое видео, в котором расспросил украинку из Запорожья о стоимости ее одежды. У девушки на ролике отсутствуют передние зубы и виден синяк под глазом, однако она не отказалась поговорить с Кармой и сказала, что в целом ее "лук" стоит около 36 тысяч гривен. Видео появилось в Instagram блогера 25 октября.

Сейчас девушка живет в Киеве. По ее словам, травмы она получила после того, как на днях упала со второго этажа. Сначала она неловко прикрывала зубы рукой, однако все же ответила на фирменный вопрос Кармы "Сколько стоит ваш look?"

"Самые дорогие у меня стояли зубы. Зубы стоили 3-4 тысячи долларов — столько я отдала за 12 зубов. Это были виниры", — со смехом рассказала героиня ролика.

Также девушка поделилась, что пару дней назад ей нужно было идти на празднование дня рождения, поэтому пришлось придумывать, как скрыть последствия падения.

"Я замазала синяк и вклеила зубы себе на суперклей, но был привкус клея и оно выпало", — рассказала запорожанка и добавила, что больше она бы не стала так делать.

В вечер, когда к ней подошел Карма, на девушке была шуба Zara с анималистическим принтом за 6 тысяч гривен, костюм украинского бренда стоимостью около 3 тысяч гривен, кепка за 400 гривен и угги за 6-7 тысяч гривен. Сумку ей подарили, она стоила около 20 тысяч гривен, говорит девушка. Поэтому в целом стоимость ее образа вышла около 35-36 тысяч гривен.

Девушка с выбитыми зубами не побоялась дать интервью Николасу Карме

В комментариях украинцы восхищаются смелостью и искренностью девушки, которая не стеснялась своего "неидеального" вида и с позитивом и юмором ответила на вопросы блогера.

"Впервые мне захотелось обнять обоих, и Николаса за его толерантность, и "бедняжку" с таким позитивом и искренностью! Все заживет, раны заживут! Эта девушка как олицетворение нашей страны, вся избитая, но на позитиве и с надеждой!" — комментирует Tasha Korn.

"Я в шоке от того, какой надо быть смелой и без комплексов, чтобы дать согласие на видео не в "лучшем своем виде"! Девушка молодец!" — пишет Юлия Черная.

Напомним, 6 октября блогер Николас Карма заявил, что ему угрожали оружием во время съемок в Полтаве. Местные ТЦК, подтвердили, что на видео блогера был начальник Полтавского районного ТЦК и СП майор Александр Логвиненко, писали журналисты.

Кроме того, 21 октября местные телеграм-каналы сообщали, что известного блогера "Супер Суса" заметили в Одесском ТЦК.