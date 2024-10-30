Утік до ЄС, потім повертався додому лісами: прикордонники затримали одесита під Карпатами

У вересні чоловік чотири дні йшов буковинськими лісами до Румунії, проте не знайшов у Європі роботу та вирішив повернутися таким самим незаконним шляхом, повідомляють у ДПСУ.

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Жителя Одещини, якого підозрюють в незаконному перетині кордону, затримали неподалік Словаччини на Закарпатті прикордонники відділу "Ужгород" Чопського загону. Українець повертався додому лісами, бо у вересні так само незаконно перетнув кордон Румунії та боявся відповідальності за попереднє порушення, розповіли у Державній прикордонній службі України 30 жовтня.

Затримати підозрюваного українським прикордонникам допомогли словацькі колеги, повідомивши про рух біля кордону. Зрозумівши, що до нього наближається група реагування, одесит намагався втекти до лісу й ігнорував вимоги зупинитися. Прикордонникам довелося кілька разів зробити попереджувальні постріли в повітря, щоб змусити втікача зупинитись, зазначили в ДПСУ. Затриманого доставили до прикордонного підрозділу й оформили адмінпровадження за незаконний перетин державного кордону.

Прикордонники повідомляють, що підозрюваний — 30-річний житель Одещини. За їхніми словами, він розповів, що незаконно перетнув кордон з ЄС на початку вересня. Тоді він чотири дні йшов закарпатським лісом до Румунії, а звідти переїхав до Німеччини. Знайти роботу й влаштуватися у Європі не вдалося, тому чоловік вирішив повертатися назад. Він знову проклав маршрут лісом поза пунктами пропусків і йшов за онлайн-картами, бо боявся відповідальності за попереднє порушення.

"Статтею 33 Конституції України визначено, що громадянин України не може бути позбавлений права у будь-який час повернутися в Україну і відповідальність, у разі правопорушення, — не така страшна, як загроза життю та здоров’ю під час незаконної мандрівки", — зазначили у ДПСУ.

Нагадаємо, 3 жовтня у пресслужбі ДПСУ показали відео з українцем, який тікав до Польщі, а опинився біля Білорусі. Повідомлялося, що, блукаючи лісом, він кричав "Нelp me" і "Na pomoc", а потім потрапив до рук українських прикордонників.

Також 19 вересня депутат-утікач Артем Дмитрук розповів, як утік з України й чому. Дмитрук поділився, що до Одеської області його підвіз водій неназваного товариша, а звідти він пішки дійшов до Молдови. Нардеп пояснив свій вчинок тим, що став "жертвою політичних переслідувань", і сказав, що планує повернутися.