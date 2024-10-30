Сбежал в ЕС, потом возвращался домой лесами: пограничники задержали одессита под Карпатами

В сентябре мужчина четыре дня шел буковинскими лесами в Румынию, однако не нашел в Европе работу и решил вернуться таким же незаконным путем, сообщают в ГПСУ.

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Жителя Одесской области, которого подозревают в незаконном пересечении границы, задержали недалеко от Словакии на Закарпатье пограничники отдела "Ужгород" Чопского отряда. Украинец возвращался домой лесами, потому что в сентябре так же незаконно пересек границу Румынии и боялся ответственности за предыдущее нарушение, рассказали в Государственной пограничной службе Украины 30 октября.

Задержать подозреваемого украинским пограничникам помогли словацкие коллеги, сообщив о движении возле границы. Поняв, что к нему приближается группа реагирования, одессит пытался убежать в лес и игнорировал требования остановиться. Пограничникам пришлось несколько раз сделать предупредительные выстрелы в воздух, чтобы заставить беглеца остановиться, отметили в ГПСУ. Задержанного доставили в пограничное подразделение и оформили админпроизводство за незаконное пересечение государственной границы.

Пограничники сообщают, что подозреваемый — 30-летний житель Одесской области. По их словам, он рассказал, что незаконно пересек границу с ЕС в начале сентября. Тогда он четыре дня шел по закарпатскому лесу в Румынию, а оттуда переехал в Германию. Найти работу и устроиться в Европе не удалось, поэтому мужчина решил вернуться обратно. Он снова проложил маршрут по лесу вне пунктов пропуска и шел по онлайн-картам, потому что боялся ответственности за предыдущее нарушение.

"Статьей 33 Конституции Украины определено, что гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в Украину и ответственность, в случае правонарушения, — не такая страшная, как угроза жизни и здоровью во время незаконного путешествия", — отметили в ГПСУ.

Напомним, 3 октября в пресс-службе ГПСУ показали видео с украинцем, который бежал в Польшу, а оказался возле Беларуси. Сообщалось, что, блуждая по лесу, он кричал "НеІрр me" и "Na pomoc", а затем попал в руки украинских пограничников.

Также 19 сентября беглый депутат Артем Дмитрук рассказал, как сбежал из Украины и почему. Дмитрук поделился, что в Одесскую область его подвез водитель неназванного товарища, а оттуда он пешком дошел до Молдовы. Нардеп объяснил свой поступок тем, что стал "жертвой политических преследований", и сказал, что планирует вернуться.