Киянці під час прогулянки мостом потрапив у голову рибальський гачок: деталі (фото)

У когось із рибалок обірвалася ліска, і блешня з гачком відлетіла в голову киянки, що проходила поруч, повідомляє муніципальна охорона. Вийняти його самостійно не вдалося, викликали швидку.

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Блешня з рибальським гачком потрапила в голову жінці, коли та прогулювалася ввечері мостом "Хвиля Азову" в Оболонському районі Києва. Гак глибоко засів у шкірі, і жінка звернулася по допомогу до наряду Муніципальної охорони. Про випадок розповіли в пресслужбі охорони 31 жовтня.

Повідомляється, що піший наряд охоронців патрулював парк "Лагуна", коли до них підійшла жінка з закривавленою головою і попросила допомогти. Виявилося, що в її голові застряг риболовний гачок із блешнею. В охороні припускають, що снасті відірвалися від спінінгу, коли хтось із рибалок невдало його закинув.

"Гачок глибоко зайшов у м’які частини голови, на щастя, не причинивши значної небезпеки. Однак жінка потребувала термінового медичного втручання", — розповідають у пресслужбі охорони.

Охоронці викликали швидку, проте медики так само не стали самостійно діставати гак і вирішили госпіталізувати жінку до лікарні швидкої медичної допомоги на вул. Братиславській.

Витягти на місці гачок із голови жінки медики швидкої не ризикнули Фото: Facebook / КО "Муніципальна Охорона" Медики госпіталізували жінку до лікарні Фото: Facebook / КО "Муніципальна Охорона"

Нагадаємо, 11 жовтня у пресслужбі ДСНС повідомляли, що у Волинській області незвичайним способом врятували дитину, яка вдягнула собі на голову каструлю та не могла її зняти. Посудину розрізали ручними ножицями по металу.

Також 2 жовтня депутат районної ради Олександр Клімов повідомляв про стрілянину в місті Шептицький на Львівщині. Невідомий відкрив вогонь по автомобілю.