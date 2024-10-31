Киевлянке во время прогулки по мосту попал в голову рыболовный крючок: детали (фото)

У кого-то из рыбаков оборвалась леска, и блесна с крючком отлетела в голову проходившей рядом киевлянки, сообщает муниципальная охрана. Вынуть его самостоятельно не удалось, вызвали скорую.

Related video

Блесна с рыболовным крючком попала в голову женщине, когда та прогуливалась вечером по мосту "Волна Азова" в Оболонском районе Киева. Крюк глубоко засел в коже, и женщина обратилась за помощью к наряду Муниципальной охраны. О случае рассказали в пресс-службе охраны 31 октября.

Сообщается, что пеший наряд охранников патрулировал парк "Лагуна", когда к ним подошла женщина с окровавленной головой и попросила помочь. Оказалось, что в ее голове застрял рыболовный крючок с блесной. В охране предполагают, что снасти оторвались от спиннинга, когда кто-то из рыбаков неудачно его забросил.

"Крючок глубоко зашел в мягкие части головы, к счастью, не причинив значительной опасности. Однако женщина нуждалась в срочном медицинском вмешательстве", — рассказывают в пресс-службе охраны.

Охранники вызвали скорую, однако медики так же не стали самостоятельно доставать крюк и решили госпитализировать женщину в больницу скорой медицинской помощи на ул. Братиславской.

Извлечь на месте крючок из головы женщины медики скорой не рискнули Фото: Facebook / КО "Муніципальна Охорона" Медики госпитализировали женщину в больницу Фото: Facebook / КО "Муніципальна Охорона"

Напомним, 11 октября в пресс-службе ГСЧС сообщали, что в Волынской области необычным способом спасли ребенка, который надел себе на голову кастрюлю и не мог ее снять. Сосуд разрезали ручными ножницами по металлу.

Также 2 октября депутат районного совета Александр Климов сообщал о стрельбе в городе Шептицкий на Львовщине. Неизвестный открыл огонь по автомобилю.