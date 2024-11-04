Збільшилася на 21% із початку року: ЗМІ дізналися зарплату Умєрова (документ)

Кожного кварталу оклад міністра оборони України Рустема Умєрова змінюється — на початку року він становив 89 685 гривень, а з жовтня зріс до 104 820 гривень.

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Міністр оборони України Рустем Умєров, який обійняв посаду у вересні 2023 року, отримує заробітну плату у розмірі понад 118 тисяч гривень щомісяця. Загалом його дохід за період із січня по жовтень цього року становив 1,07 мільйона гривень після сплати податків. Цю інформацію надав Департамент соціального забезпечення Міноборони у відповідь на офіційний запит видання "Телеграф".

У жовтні Умєров отримав 118 тисяч 132 гривні "чистими". За вересень, після відрахування 25 898 гривень податків, його заробіток становив 106 тисяч 915 гривень.

Фото: Телеграф

Отже, зарплата Умєрова за 10 місяців зросла на 21%.

Кожного кварталу оклад міністра змінюється — на початку року він становив 89 685 гривень, а з жовтня зріс до 104 820 гривень.

Фото: Телеграф

Також зазначається, що у вересні-жовтні Умєров не отримував матеріальну допомогу на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань.

Нагадаємо, у 2024 році найвищу зарплату серед українських послів отримав експосол у Молдові Марк Шевченко. Йому виплачували щомісяця 102 тисячі 795 гривень. Посол України у Великій Британії Валерій Залужний у липні-серпні мав середню зарплату в розмірі 59 тисяч 947 гривень.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко отримує 80 тисяч гривень заробітної плати, а також пенсію у розмірі 17 тисяч 770 гривень.