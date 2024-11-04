Увеличилась на 21% с начала года: СМИ узнали зарплату Умерова (документ)

Каждый квартал оклад министра обороны Украины Рустема Умерова меняется — в начале года он составлял 89 685 гривен, а с октября вырос до 104 820 гривен.

Related video

Министр обороны Украины Рустем Умеров, который занял должность в сентябре 2023 года, получает заработную плату в размере более 118 тысяч гривен ежемесячно. В целом его доход за период с января по октябрь этого года составил 1,07 миллиона гривен после уплаты налогов. Эту информацию предоставил Департамент социального обеспечения Минобороны в ответ на официальный запрос издания "Телеграф".

В октябре Умеров получил 118 тысяч 132 гривны "чистыми". За сентябрь, после отчисления 25 898 гривен налогов, его заработок составил 106 тысяч 915 гривен.

Фото: Телеграф

Таким образом, зарплата Умерова за 10 месяцев выросла на 21%.

Каждый квартал оклад министра меняется — в начале года он составлял 89 685 гривен, а с октября вырос до 104 820 гривен.

Фото: Телеграф

Также отмечается, что сентябре-октябре Умеров не получал материальную помощь на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов.

Напомним, в 2024 году самую высокую зарплату среди украинских послов получил экс-посол в Молдове Марк Шевченко. Ему выплачивали ежемесячно 102 тысячи 795 гривен. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в июле-августе имел среднюю зарплату в размере 59 тысяч 947 гривен.

Председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко получает 80 тысяч гривен заработной платы, а также пенсию в размере 17 тысяч 770 гривен.