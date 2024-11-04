Увеличилась на 21% с начала года: СМИ узнали зарплату Умерова (документ)
Каждый квартал оклад министра обороны Украины Рустема Умерова меняется — в начале года он составлял 89 685 гривен, а с октября вырос до 104 820 гривен.
Министр обороны Украины Рустем Умеров, который занял должность в сентябре 2023 года, получает заработную плату в размере более 118 тысяч гривен ежемесячно. В целом его доход за период с января по октябрь этого года составил 1,07 миллиона гривен после уплаты налогов. Эту информацию предоставил Департамент социального обеспечения Минобороны в ответ на официальный запрос издания "Телеграф".
В октябре Умеров получил 118 тысяч 132 гривны "чистыми". За сентябрь, после отчисления 25 898 гривен налогов, его заработок составил 106 тысяч 915 гривен.
Таким образом, зарплата Умерова за 10 месяцев выросла на 21%.
Каждый квартал оклад министра меняется — в начале года он составлял 89 685 гривен, а с октября вырос до 104 820 гривен.
Также отмечается, что сентябре-октябре Умеров не получал материальную помощь на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов.
Напомним, в 2024 году самую высокую зарплату среди украинских послов получил экс-посол в Молдове Марк Шевченко. Ему выплачивали ежемесячно 102 тысячи 795 гривен. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в июле-августе имел среднюю зарплату в размере 59 тысяч 947 гривен.
Председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко получает 80 тысяч гривен заработной платы, а также пенсию в размере 17 тысяч 770 гривен.