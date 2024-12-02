Жарт або натяк: у Києві з'явилися білборди з Агентом 007 і генералом Де Голлем (фото)

Генерал Де Голль став символом французького спротиву під час Другої світової війни, а згодом його двічі обирали на посаду президента Франції.

На вулицях Києва з'явилися білборди з французьким генералом Шарлем Де Голлем, силуетом Джеймса Бонда та написом "Усьому свій час". Фото опублікував у Facebook політичний експерт Михайло Шнайдер.

Експерт припустив, що загадковий білборд може бути не простим жартом, а натяком на передвиборчу кампанію.

"На жарт наче не схоже, хоча все може бути. Судячи з мілітарної форми, в яку вдягнений персонаж праворуч — генерал Де Голль — відразу подумав про військових. Може, якісь технологи вже вирішили обережно розпочати передвиборчу кампанію?" — написав Шнайдер.

Інша половина персонажа на білборді — "Агент 007" — нагадала експерту про розвідників чи спецслужби.

"Чи то Офіс Президента наганяє загадковості? Але з якою Метою?", — запитав Михайло Шнайдер.

На думку політичного експерта Михайла Шнайдера, білборд із Де Голлем може бути натяком на вибори Фото: Facebook / Mihail Shnayder

Хто такий генерал Шарль Де Голль

Французький генерал Шарль Де Голль народився у дворянській родині у 1890 році, був учасником Першої світової війни. На початку Другої світової він командував дивізією, а після капітуляції Франції у 1940 році очолив комітет "Вільна Франція" в Лондоні. З червня 1943 до червня 1944 Де Голль очолював створений в Алжирі французький комітет національного визволення, а з 1944 до 1946 був головою уряду Франції.

У 1958 році Шарль Де Голль був обраний президентом Франції. У 1965 його переобрали на новий семирічний термін, однак після поразки на референдумі з питань реорганізації Сенату та реформи територіально-адміністративного устрою Франції він пішов з президентського поста.

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