Шутка или намек: в Киеве появились билборды с Агентом 007 и генералом Де Голлем (фото)

Генерал Де Голль стал символом французского сопротивления во время Второй мировой войны, а впоследствии его дважды избирали на пост президента Франции.

На улицах Киева появились билборды с французским генералом Шарлем Де Голлем, силуэтом Джеймса Бонда и надписью "Всему свое время". Фото опубликовал в Facebook политический эксперт Михаил Шнайдер.

Эксперт предположил, что загадочный билборд может быть не простой шуткой, а намеком на предвыборную кампанию.

"На шутку вроде бы не похоже, хотя все может быть. Судя по милитарной форме, в которую одет персонаж справа — генерал Де Голль — сразу подумал о военных. Может, какие-то технологи уже решили осторожно начать предвыборную кампанию?" — написал Шнайдер.

Другая половина персонажа на билборде — "Агент 007" — напомнила эксперту о разведчиках или спецслужбах.

"Или это Офис Президента нагоняет загадочности? Но с какой целью?", — спросил Михаил Шнайдер.

По мнению политического эксперта Михаила Шнайдера, билборд с Де Голлем может быть намеком на выборы Фото: Facebook / Mihail Shnayder

Кто такой генерал Шарль Де Голль

Французский генерал Шарль Де Голль родился в дворянской семье в 1890 году, был участником Первой мировой войны. В начале Второй мировой он командовал дивизией, а после капитуляции Франции в 1940 году возглавил комитет "Свободная Франция" в Лондоне. С июня 1943 по июнь 1944 Де Голль возглавлял созданный в Алжире французский комитет национального освобождения, а с 1944 по 1946 был председателем правительства Франции.

В 1958 году Шарль Де Голль был избран президентом Франции. В 1965 его переизбрали на новый семилетний срок, однако после поражения на референдуме по вопросам реорганизации Сената и реформы территориально-административного устройства Франции он ушел с президентского поста.

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