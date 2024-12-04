Небо в хмарах, але без снігу: якою буде погода сьогодні в Україні (карта)

Згідно з прогнозом синоптиків, утеплюватися варто жителям центральних районів і Києва. На півдні ж температура повітря прогріється до +7.

Погода на сьогодні в Україні очікується хмарна, проте опадів синоптики не прогнозують, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Найхолодніше сьогодні буде у центрі країни — вдень синоптики прогнозують морози до -2 у Кіровоградській і Черкаській областях, а також на Київщині.

На півночі країни після морозної ночі буде так само прохолодно — температура повітря не підійматиметься вище 1-2 градусів.

У східних областях у середу 4 грудня прогнозується до 3-4 тепла.

На заході України температура також коливатиметься від +1 до +4.

У південних областях погода на сьогодні очікується найтепліша: від +2 до +4 у Миколаївській області до +5 і +7 в Криму.

Опади можливі зранку на півдні та в Хмельницькі області, та протягом дня загалом по Україні переважатиме хмарність без дощів і снігу.

Вітер у більшості регіонів буде південно-східний, 3-8 м/с.

Погода у Києві також буде хмарною, температура повітря вдень коливатиметься від -1 до +1 градусів.

Погода сьогодні в Україні за прогнозом Гідрометцентру Фото: Український гідрометеорологічний центр

Синоптикиня Наталка Діденко 1 грудня спрогнозувала, якою буде погода в Україні у перший тиждень зими. За її словами, у другій половині тижня варто очікувати опадів і снігу в західних та центральних областях.

За прогнозом Укргідрометцентру, в грудні на українців чекає похолодання на 5-6 градусів порівняно з листопадом і снігопади.