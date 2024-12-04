Небо в облаках, но без снега: какой будет погода сегодня в Украине (карта)

Согласно прогнозу синоптиков, утепляться стоит жителям центральных районов и Киева. На юге же температура воздуха прогреется до +7.

Погода на сегодня в Украине ожидается облачная, однако осадков синоптики не прогнозируют, сообщают в Укргидрометцентре.

Холоднее всего сегодня будет в центре страны — днем синоптики прогнозируют морозы до -2 в Кировоградской и Черкасской областях, а также в Киевской области.

На севере страны после морозной ночи будет так же прохладно — температура воздуха не будет подниматься выше 1-2 градусов.

В восточных областях в среду 4 декабря прогнозируется до 3-4 тепла.

На западе Украины температура также будет колебаться от +1 до +4.

В южных областях погода на сегодня ожидается самая теплая: от +2 до +4 в Николаевской области до +5 и +7 в Крыму.

Осадки возможны утром на юге и в Хмельницкой области, и в течение дня в целом по Украине будет преобладать облачность без дождей и снега.

Ветер в большинстве регионов будет юго-восточный, 3-8 м/с.

Погода в Киеве также будет облачной, температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +1 градусов.

Погода сегодня в Украине по прогнозу Гидрометцентра по прогнозу Гидрометцентра Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Синоптик Наталья Диденко 1 декабря спрогнозировала, какой будет погода в Украине в первую неделю зимы. По ее словам, во второй половине недели стоит ожидать осадков и снега в западных и центральных областях.

По прогнозу Укргидрометцентра, в декабре украинцев ждет похолодание на 5-6 градусов по сравнению с ноябрем и снегопады.