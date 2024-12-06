Боєць РДК Ілля Богданов зник після скарг на підпалювачів: що каже поліція (фото)

Сторінка в Instagram військового зникла з невідомих причин, а востаннє його бачили 12 листопада, розповіли у поліції. Останній допис у Facebook присвячений Арестовичу.

Київська поліція понад два тижні шукає бійця РДК ЗСУ Іллю Богданова. Востаннє його бачили в середині листопада, а півтора місяця тому у центрі Києва згорів заклад громадського харчування, яким володів військовий. Про зникнення бійця повідомила речниця ГУ Нацполіції Києва Анна Страшок, написали на порталі "Суспільного".

Пресслужба поліції повідомила, що Богданова шукають з 20 листопада 2024 року. Саме того дня у Святошинський райвідділ звернулись люди, які повідомили про зникнення: про кого ідеться, не вказано. Богданов, який є чинним військовослужбовцем, одночасно володів рестораном корейської кухні "Пян-Се", який згорів наприкінці жовтні нагадали журналісти. Правоохоронці не уточнили, чи є зв'язок між двома подіями.

"Він вважається зникли безвісти", — заявила Анна Сташок.

Також у статті повідомили, що востаннє бійця бачили 12 листопада у його ресторані. Після цього його ніхто не бачив, а частина соцмереж зникла, написало "Суспільне" (зник акаунт Instagram).

Боєць РДК — деталі справи Іллі Богданова

Ілля Богданов — 36-річний росіянин, який народився у Владивостоці, у складі військ ФСБ РФ воював у Дагестані, був членом російського націоналістичного руху, а у 2014 році, з початком гібридного вторгнення Кремля, перейшов на бік України. З 2022 року Богданов був бійцем РДК. "Суспільно" повідомило, що протягом десяти років на нього скоювали замахи та намагались викрасти. Росіянин мав бізнес у Києві, а 18 жовтня о 4:17 його ресторан "Пян-Се" згорів.

На сторінці Facebook боєць опублікував фото почорнілого приміщення, у якому вигоріли меблі та обладнання. З його слів, правоохоронці та працівники ДСНС запевнять, що сталось замикання і через це спалахнув вогонь. Вже 28 жовтні з'явилась публікація про відновлення роботи закладу.

Боєць РДК - ресторан Пян-Се Іллі Богданова після підпалу Фото: Facebook Боєць РДК - ресторан Пян-Се Іллі Богданова після відновлення Фото: Facebook

Тим часом Ілля у соцмережах писав, що припускає підпал: про це свідчать відео з невідомими людьми, які перебували поруч з рестораном і носяться з каністрами. Останній допис у Facebook — від 13 листопада. У дописі боєць згадує вибори в США, Дональда Трампа та Олексія Арестовича.

У Telegram-каналі РДК поки що немає коментарів щодо зниклого бійця Іллі Богданова.

Зазначимо, Фокус писав про ще одного росіянина, у зникнення якого були зацікавлені спецслужби РФ. Ідеться про пілота вертольота Максима Кузьмінова, який у серпні 2023 року перегнав в Україну Мі-8 з запчастинами до літаків. Через пів року після переходу на бік українців пілота знайшли мертвим в Іспанії. Восени 2024 року видання Bild проаналізували відео з чоловіком, схожого на Кузьмінова, якого начебто бачили в Чехії.

Нагадуємо, у квітні СБУ повідомила про викриття агента ФСБ, який діяв під Бахмутом: начштабу 3 ОШБр відреагував на затримання.