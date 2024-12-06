Боец РДК Илья Богданов исчез после жалоб на поджигателей: что говорит полиция (фото)

Страница в Instagram военного исчезла по неизвестным причинам, а последний раз его видели 12 ноября, рассказали в полиции. Последнее сообщение в Facebook посвящено Арестовичу.

Киевская полиция более двух недель ищет бойца РДК ВСУ Илью Богданова. Последний раз его видели в середине ноября, а полтора месяца назад в центре Киева сгорело заведение общественного питания, которым владел военный. Об исчезновении бойца сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции Киева Анна Страшок, написали на портале "Суспільного".

Пресс-служба полиции сообщила, что Богданова ищут с 20 ноября 2024 года. Именно в тот день в Святошинский райотдел обратились люди, которые сообщили об исчезновении: о ком идет речь, не указано. Богданов, являющийся военнослужащим ВСУ, владел рестораном корейской кухни "Пян-Се", который сгорел в конце октября, напомнили журналисты. Правоохранители не уточнили, есть ли связь между двумя событиями.

"Он считается пропавшим без вести", — заявила Анна Сташок.

Также в статье сообщили, что последний раз бойца видели 12 ноября в его ресторане. После этого его никто не видел, а часть соцсетей исчезла, написало "Суспільне" (исчез аккаунт Instagram).

Боец РДК — детали дела Ильи Богданова

Илья Богданов — 36-летний россиянин, который родился во Владивостоке, в составе войск ФСБ РФ воевал в Дагестане, был членом российского националистического движения, а в 2014 году, с началом гибридного вторжения Кремля, перешел на сторону Украины. С 2022 года Богданов был бойцом РДК. "Суспільно" сообщило, что в течение десяти лет на него совершали покушения и пытались похитить. Россиянин имел бизнес в Киеве, а 18 октября в 4:17 его ресторан "Пян-Се" сгорел.

На странице Facebook боец опубликовал фото почерневшего помещения, в котором выгорели мебель и оборудование. По его словам, правоохранители и работники ГСЧС уверяют, что произошло замыкание и поэтому вспыхнул огонь. Уже 28 октября появилась публикация о возобновлении работы заведения.

Боец РДК — ресторан Пян-Се Ильи Богданова после поджога Фото: Facebook Боец РДК — ресторан Пян-Се Ильи Богданова после восстановления Фото: Facebook

Тем временем Илья в соцсетях писал, что предполагает поджог: об этом свидетельствуют видео с неизвестными людьми, которые находились рядом с рестораном и носились с канистрами. Последнее сообщение в Facebook — от 13 ноября. В заметке боец упоминает выборы в США, Дональда Трампа и Алексея Арестовича.

В Telegram-канале РДК пока нет комментариев относительно пропавшего бойца Ильи Богданова.

Отметим, Фокус писал о еще одном россиянине, в исчезновении которого были заинтересованы спецслужбы РФ. Речь идет о пилоте вертолета Максиме Кузьминове, который в августе 2023 года перегнал в Украину Ми-8 с запчастями к самолетам. Через полгода после перехода на сторону украинцев пилота нашли мертвым в Испании. Осенью 2024 года издание Bild проанализировали видео с мужчиной, похожего на Кузьминова, которого якобы видели в Чехии.

Напоминаем, в апреле СБУ сообщила о разоблачении агента ФСБ, который действовал под Бахмутом: начштаба 3 ОШБр отреагировал на задержание.