Похмуро й вітряно, але не холодно: якою буде погода в Україні завтра (карта)

У західних регіонах зранку пройдуть дощі. В решті областей сильних опадів не прогнозується, проте синоптикиня Наталка Діденко попереджає про різкий вітер.

Похолодання та суттєвих опадів погода на завтра в Україні не готує, проте українцям треба бути готовими до рвучкого вітру та похмурого неба, говорить синоптикиня Наталка Діденко.

"Неділя в Україні очікується хмарною, вітряною, але не холодною", — зазначила Діденко.

За її словами, впродовж дня в неділю 8 грудня температура в Україні переважно триматиметься в межах від +1 до +5 градусів. У південних областях повітря може прогрітися до +9, а в Криму сягнути +10 та навіть +15 градусів.

Дощі пройдуть здебільшого на заході, трохи захопивши Вінницьку й Одеську області, а також невеликі опади можуть бути на півночі, окрім Сум. Синоптикиня пояснила, що дощі до України принесе діяльність атмосферних фронтів у Європі.

На решті території країни істотних опадів не передбачається.

Наталка Діденко попереджає, що південно-східний вітер по всій Україні завтра може бути рвучким, іноді — сильним.

Через діяльність атмосферних фронтів на заході України пройдуть дощі Фото: facebook Наталка Діденко

Прогноз погоди на завтра від гідрометцентру

В Укргідрометцентрі так само прогнозують на завтра хмарність по всій території України, у західній частині країни — дощі.

Найтепліше буде на півдні: в Криму за прогнозами метеорологів температура вдень сягатиме +13. Мороз до -1 можуть відчути жителі Сумської області, на сході буде від 0 до +2, у решті областей — "плюсова" температура в середньому до +4 градусів.

Швидкість вітру — 7-12 м/с.

Прогноз погоди на неділю від синоптиків Укргідрометцентру Фото: Український гідрометеорологічний центр

Погода завтра у Києві

За прогнозом Наталки Діденко, у Києві завтра ймовірний дощ вночі та зранку. Вдень опади припиняться, однак хмарність збережеться. Киянам також варто бути готовими до сильних некомфортних поривів вітру південно-східного напрямку.

Температура повітря у Києві вдень триматиметься в межах +3 градусів.

Відчутніше похолодання в Україні Наталка Діденко прогнозує з 13-14 грудня.

Нагадаємо, синоптики прогнозують потепління до +14 у другий тиждень зими в деяких регіонах. За даними метеорологів, у деяких регіонах України температура повітря почне зростати з понеділка 9 грудня.

1 грудня в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні в перший місяць зими. Синоптики передбачають похолодання на 5-6 градусів порівняно з листопадом і снігопади навіть у південних регіонах.