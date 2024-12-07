Пасмурно и ветрено, но не холодно: какой будет погода в Украине завтра (карта)

В западных регионах утром пройдут дожди. В остальных областях сильных осадков не прогнозируется, однако синоптик Наталья Диденко предупреждает о резком ветре.

Похолодание и существенных осадков погода на завтра в Украине не готовит, однако украинцам надо быть готовыми к порывистому ветру и пасмурному небу, говорит синоптик Наталья Диденко.

"Воскресенье в Украине ожидается облачным, ветреным, но не холодным", — отметила Диденко.

По ее словам, в течение дня в воскресенье 8 декабря температура в Украине преимущественно будет держаться в пределах от +1 до +5 градусов. В южных областях воздух может прогреться до +9, а в Крыму достичь +10 и даже +15 градусов.

Дожди пройдут в основном на западе, немного захватив Винницкую и Одесскую области, а также небольшие осадки могут быть на севере, кроме Сум. Синоптик объяснила, что дожди в Украину принесет деятельность атмосферных фронтов в Европе.

На остальной территории страны существенных осадков не предвидится.

Наталка Диденко предупреждает, что юго-восточный ветер по всей Украине завтра может быть порывистым, иногда — сильным.

Из-за деятельности атмосферных фронтов на западе Украины пройдут дожди из-за деятельности атмосферных фронтов Фото: facebook Наталка Диденко

Прогноз погоды на завтра от гидрометцентра

В Укргидрометцентре так же прогнозируют на завтра облачность по всей территории Украины, в западной части страны — дожди.

Теплее всего будет на юге: в Крыму по прогнозам метеорологов температура днем будет достигать +13. Мороз до -1 могут почувствовать жители Сумской области, на востоке будет от 0 до +2, в остальных областях — "плюсовая" температура в среднем до +4 градусов.

Скорость ветра — 7-12 м/с.

Прогноз погоды на воскресенье от синоптиков Укргидрометцентра от синоптиков Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Погода завтра в Киеве

По прогнозу Наталки Диденко, в Киеве завтра вероятен дождь ночью и утром. Днем осадки прекратятся, однако облачность сохранится. Киевлянам также стоит быть готовыми к сильным некомфортным порывам ветра юго-восточного направления.

Температура воздуха в Киеве днем будет держаться в пределах +3 градусов.

Более ощутимое похолодание в Украине Наталка Диденко прогнозирует с 13-14 декабря.

Напомним, синоптики прогнозируют потепление до +14 во вторую неделю зимы в некоторых регионах. По данным метеорологов, в некоторых регионах Украины температура воздуха начнет расти с понедельника 9 декабря.

1 декабря в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в первый месяц зимы. Синоптики предсказывают похолодание на 5-6 градусов по сравнению с ноябрем и снегопады даже в южных регионах.