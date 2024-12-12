В Україні вдарять морози до -14: синоптикиня назвала найхолодніший день тижня (карти)

В Україні спостерігатиметься певне зниження температури. Субота, 14 грудня, розповіла Наталія Птуха, стане найхолоднішим днем на цьому тижні.

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У ніч на суботу, 14 грудня, в Україні відчутно похолодає. Про це, як пише NV, попередила синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха.

У четвер вдень, 12 грудня, в Україні, крім східної частини, буде без істотних опадів, але у п'ятницю, 13 грудня, майже по усій території країни, окрім західних областей, очікується невеликий сніг, і лише у західних областях вдень без опадів.

Погода в Україні на 12 грудня

Після 12 грудня синоптики очікують певне зниження температури, яке найбільше відчують в ніч на 14 грудня. Тому субота, зауважила Наталія Птуха, стане найхолоднішим днем в Україні на поточному тижні.

Погода в Україні на 13 грудня

Погода в Україні на 14 грудня

Погода в Україні на 15 грудня

"Якщо у п’ятницю, 13 грудня, вночі та вдень ще буде в межах 0…-6, у південних областях та на Закарпатті −3…+3, то 14-го мороз посилиться. Нічна температура буде −3…−9, у Карпатах навіть −9…−14 може бути. В денні години також мороз, але помірний — 0…-6. Південна частина і західні області — дещо тепліше: вдень від -3 до +3", — наголосила синоптикиня.

Нагадаємо, через негоду в Києві впав найбільший прапор України, встановлений на території "Національного музею історії України Другої світової війни". Висота флагштока головного прапора країни становить майже 90 метрів, його вага – 32 тонни, а розмір полотнища – 16 на 24 метри.

Також Фокус писав про те, що в Українському гідрометцентрі повідомили про те, що 9 грудня Київ відвідала метеорологічна зима. Стійкий перехід середньодобової температури до мінуса почався з 24 листопада.