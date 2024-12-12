В Украине ударят морозы до -14: синоптик назвала самый холодный день недели (карты)

В Украине будет наблюдаться некоторое снижение температуры. Суббота, 14 декабря, рассказала Наталья Птуха, станет самым холодным днем на этой неделе.

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В ночь на субботу, 14 декабря, в Украине ощутимо похолодает. Об этом, как пишет NV, предупредила синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха.

В четверг днем, 12 декабря, в Украине, кроме восточной части, будет без существенных осадков, но в пятницу, 13 декабря, почти по всей территории страны, кроме западных областей, ожидается небольшой снег, и только в западных областях днем без осадков.

Погода в Украине на 12 декабря

После 12 декабря синоптики ожидают определенное снижение температуры, которое больше всего почувствуют в ночь на 14 декабря. Поэтому суббота, отметила Наталья Птуха, станет самым холодным днем в Украине на текущей неделе.

Погода в Украине на 13 декабря

Погода в Украине на 14 декабря

Погода в Украине на 15 декабря

"Если в пятницу, 13 декабря, ночью и днем еще будет в пределах 0...-6, в южных областях и на Закарпатье -3...+3, то 14-го мороз усилится. Ночная температура будет -3...-9, в Карпатах даже -9...-14 может быть. В дневные часы также мороз, но умеренный — 0...-6. Южная часть и западные области — несколько теплее: днем от -3 до +3", — отметила синоптик.

Напомним, из-за непогоды в Киеве упал самый большой флаг Украины, установленный на территории "Национального музея истории Украины Второй мировой войны". Высота флагштока главного флага страны составляет почти 90 метров, его вес — 32 тонны, а размер полотнища — 16 на 24 метра.

Также Фокус писал о том, что в Украинском гидрометцентре сообщили о том, что 9 декабря Киев посетила метеорологическая зима. Устойчивый переход среднесуточной температуры к минусу начался с 24 ноября.