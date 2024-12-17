У віці 41 року помер ексголова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет: що про нього відомо

Дмитро Габінет був головою Хмельницької ОДА з 2019-го по 2020 рік. Він мав юридичну освіту і також викладав у Хмельницьких вищих навчальних закладах.

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Колишній голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габінет помер у віці 41 року. Про це 17 грудня повідомили в пресслужбі Хмельницької ОДА.

"З глибоким сумом повідомляю, що пішов з життя Дмитро Анатолійович Габінет, український юрист, викладач, голова Хмельницької обласної державної адміністрації 2019 — 2020 років. Щирі співчуття рідним і близьким", — написали у пресслужбі адміністрації.

Причини смерті на момент публікації матеріалу не повідомлялися.

Прощання з померлим пройде в середу, 18 грудня, з 12:00 до 14:00 у приміщенні Хмельницької міської ритуальної служби.

Прощання з Дмитром Габінетом пройде в Хмельницькому 18 грудня Фото: Facebook / Дмитро Габінет

Що відомо про Дмитра Габінета

Майбутній голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет народився в Хмельницькому 1983 року. Він здобув юридичну освіту в Хмельницькому університеті управління та права за спеціальністю "Правознавство", пізніше довгий час викладав на кафедрі теорії та історії держави та права у цьому ж виші. Був кандидатом юридичних наук. З 2015 до 2016 років навчався також в Університеті імені Адама Міцкевича у Польщі, а у 2018 очолив кафедру права Хмельницького кооперативного торгівельно-економічного інституту.

21 листопада 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Дмитра Габінета на посаду голови Хмельницької ОДА, на якій він працював до листопада 2020 року. Він повідомляв у коментарі "Суспільному", що в Офісі президента йому не озвучили причину звільнення.

Нагадаємо, 14 грудня генеральний директор компанії Mango Тоні Руїс повідомив про смерть її засновника, мільярдера Ісака Андіка. Засновник відомого іспанського бренду одягу загинув під час відпочинку в горах.

4 грудня на офіційній сторінці в Instagram відомого українського блогера Юрія Криштопа повідомили про його смерть. Юрій набув популярності завдяки відео про сільське життя на каналі "Село та сало" в мережі TikTok.