В возрасте 41 года умер экс-глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет: что о нем известно

Дмитрий Габинет был председателем Хмельницкой ОГА с 2019-го по 2020 год. Он имел юридическое образование и также преподавал в Хмельницких высших учебных заведениях.

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Бывший председатель Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрий Габинет умер в возрасте 41 года. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе Хмельницкой ОГА.

"С глубокой скорбью сообщаю, что ушел из жизни Дмитрий Анатольевич Габинет, украинский юрист, преподаватель, председатель Хмельницкой областной государственной администрации 2019 — 2020 годов. Искренние соболезнования родным и близким", — написали в пресс-службе администрации.

Причины смерти на момент публикации материала не сообщались.

Прощание с умершим пройдет в среду, 18 декабря, с 12:00 до 14:00 в помещении Хмельницкой городской ритуальной службы.

Прощание с Дмитрием Габинетом пройдет в Хмельницком 18 декабря Фото: Facebook / Дмитро Габінет

Что известно о Дмитрии Габинете

Будущий председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет родился в Хмельницком в 1983 году. Он получил юридическое образование в Хмельницком университете управления и права по специальности "Правоведение", позже долгое время преподавал на кафедре теории и истории государства и права в этом же вузе. Был кандидатом юридических наук. С 2015 до 2016 годов учился также в Университете имени Адама Мицкевича в Польше, а в 2018 возглавил кафедру права Хмельницкого кооперативного торгово-экономического института.

21 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Дмитрия Габинета на должность главы Хмельницкой ОГА, на которой он работал до ноября 2020 года. Он сообщал в комментарии "Суспільному", что в Офисе президента ему не озвучили причину увольнения.

Напомним, 14 декабря генеральный директор компании Mango Тони Руис сообщил о смерти ее основателя, миллиардера Исака Андика. Основатель известного испанского бренда одежды погиб во время отдыха в горах.

4 декабря на официальной странице в Instagram известного украинского блогера Юрия Криштопа сообщили о его смерти. Юрий приобрел популярность благодаря видео о сельской жизни на канале "Село и сало" в сети TikTok.