25 грудня чи 7 січня: коли українці святкуватимуть різдво, — опитування (відео)

Більшість опитаних журналістами українців відповіли, що святкуватимуть за новим календарем, щоб іти в ногу з часом і відокремлюватися від російської культури.

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Після того, як Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар у липні 2023 року, в Україні змінилися дати релігійних свят. Різдво у 2024 році православні українці вже вдруге відзначатимуть 25 грудня. Видання NV провело опитування, щоб дізнатися, чи перейшли українці на новий календар, чи продовжать все ж таки святкувати Різдво 7 січня.

"В цьому році ми будемо 25 грудня святкувати Різдво, по-новому. Хочеться трошки відходити від радянського і більше до Європи сунутись. Мені здається, більшість святкує так, тому в зміні дати я не бачу ніякої проблеми", — сказала одна з опитаних українок.

Канадець, який одружився з українкою та переїхав до України, розповів, що його дружина завжди святкувала Різдво 7 січня. Проте цього року подружжя відзначатиме свято 25-го грудня.

"Вчора ми ходили шукати ялинку, а сьогодні будемо її забирати та прикрашати. А крім цього — смачна українська їжа. І, звичайно, подарунки. Ми даруємо 25 грудня подарунки від Санти, Не знаю, чи ви святкуєте Святого Миколая в Україні, але в Канаді це дуже важливо", — сказав іноземець.

Багато хто відповідав, що святкуватиме Різдво по-новому, насамперед щоб відокремитися від росіян, які продовжують відзначати його 7 січня.

"І раніше колись так святкували. Мені ще, пам'ятаю, бабця моя розповідала. Тому ми так вирішили — іти в ногу з часом. А зараз тим більше хочеться від'єднатися від того нашого "сусіда", — пояснила одна з опитаних перехожих.

Деякі з респондентів говорили, що продовжать святкувати Різдво за старою датою, бо це — усталена родинна традиція.

"Святкувати буду з 6 на 7 січня. Це вже як традиція кудись їздити, разом з сім'єю проводити час. Частіше за все ми святкуємо всі разом, або їдемо, наприклад, у баню відпочивати", — відповіла на питання журналістів одна з опитаних.

Також дехто з опитаних припускав, що поки українці святкуватимуть обидві дати: і за старим, і за новим календарем.

"Моя думка, що святкуватимуть і 25-го, і 7-го. числа, бо людям не вистачає якогось позитиву, і його люди шукають у цих святах. А потім із часом воно трансформується, і будемо святкувати 25 числа. Я думаю, ми не повинні себе боятися якось ототожнити з Росією. Навпаки, ми повинні себе ставити вище, бо ми є Київ, від нас воно пішло, і вже нехай вони на нас рівняються", — відповів один з українців.

Нагадаємо, 24 грудня міський голова Львова Андрій Садовий поділився світлинами, зробленими сьогодні на одній вулиці з різницею у пів години. На одному фото було зображено прощання з полеглими воїнами, а на іншому — традиційне встановлення різдвяного дідуха на площі в центрі міста.

Також Фокус розповів про головні традиції та звичаї, за якими українці відзначають свято Різдва Христового.