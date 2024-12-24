25 декабря или 7 января: когда украинцы будут праздновать рождество, — опрос (видео)

Большинство опрошенных журналистами украинцев ответили, что будут праздновать по новому календарю, чтобы идти в ногу со временем и отделяться от российской культуры.

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После того, как Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь в июле 2023 года, в Украине изменились даты религиозных праздников. Рождество в 2024 году православные украинцы уже второй раз будут отмечать 25 декабря. Издание NV провело опрос, чтобы узнать, перешли ли украинцы на новый календарь, или продолжат все же праздновать Рождество 7 января.

"В этом году мы будем 25 декабря праздновать Рождество, по-новому. Хочется немножко отходить от советского и больше в Европу сунуться. Мне кажется, большинство празднует так, поэтому в изменении даты я не вижу никакой проблемы", — сказала одна из опрошенных украинок.

Канадец, который женился на украинке и переехал в Украину, рассказал, что его жена всегда праздновала Рождество 7 января. Однако в этом году супруги будут отмечать праздник 25-го декабря.

"Вчера мы ходили искать елку, а сегодня будем ее забирать и украшать. А кроме этого — вкусная украинская еда. И, конечно, подарки. Мы дарим 25 декабря подарки от Санты, Не знаю, празднуете ли вы Святого Николая в Украине, но в Канаде это очень важно", — сказал иностранец.

Многие отвечали, что будут праздновать Рождество по-новому, прежде всего, чтобы отделиться от россиян, которые продолжают отмечать его 7 января.

"И раньше когда-то так праздновали. Мне еще, помню, бабушка моя рассказывала. Поэтому мы так решили — идти в ногу со временем. А сейчас тем более хочется отсоединиться от того нашего "соседа", — пояснила одна из опрошенных прохожих.

Некоторые из респондентов говорили, что продолжат праздновать Рождество по старой дате, потому что это — устоявшаяся семейная традиция.

"Праздновать буду с 6 на 7 января. Это уже как традиция куда-то ездить, вместе с семьей проводить время. Чаще всего мы празднуем все вместе, или едем, например, в баню отдыхать", — ответила на вопрос журналистов одна из опрошенных.

Также некоторые из опрошенных предполагали, что пока украинцы будут праздновать обе даты: и по старому, и по новому календарю.

"Мое мнение, что будут праздновать и 25-го, и 7-го числа, потому что людям не хватает какого-то позитива, и его люди ищут в этих праздниках. А потом со временем оно трансформируется, и будем праздновать 25 числа. Я думаю, мы не должны себя бояться как-то отождествить с Россией. Наоборот, мы должны себя ставить выше, потому что мы Киев, от нас оно пошло, и уж пусть они на нас равняются", — ответил один из украинцев.

Напомним, 24 декабря городской голова Львова Андрей Садовый поделился фотографиями, сделанными сегодня на одной улице с разницей в полчаса. На одном фото было изображено прощание с павшими воинами, а на другом — традиционное установление рождественского дидуха на площади в центре города.

Также Фокус рассказал о главных традициях и обычаях, по которым украинцы отмечают праздник Рождества Христова.