Демонтували Москву та Мінськ: з алеї біля "Батьківщини-Матері" прибрали назви міст-героїв (фото)

У музеї назвали демонтаж "важливим і символічним кроком" і нагадали, що звання "місто-герой" пов'язане з радянським міфом про "Велику Вітчизняну війну".

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Національний музей історії України у Другій світовій війні зняв назви міст і зображення радянської медалі "Золота Зірка" на Алеї міст-героїв біля скульптури "Батьківщина-Мати" у Києві, повідомила 27 грудня пресслужба музею.

У повідомленні йдеться, що співробітники музею почали обстеження бронзових рельєфів на Алеї міст-героїв. На основі дослідження спеціалісти Національного науково-дослідного реставраційного центру України сформували "Паспорт обстеження стану збереженості бронзових накладних елементів медалей "Золота Зірка" і текстових написів" і аргументували необхідність демонтажу та реставрації.

В музеї зазначили, що демонтаж є "надзвичайно важливим і символічним кроком".

На Алеї міст-героїв у Києві співробітники музею демонтували літери назв Фото: Facebook / Національний музей історії України у Другій світовій війні Назву російської столиці демонтували на Алеї міст-героїв у Києві Фото: Facebook / Національний музей історії України у Другій світовій війні

"Разом з реновацією музейного простору, відбулося і переосмислення одного з основоположних пропагандистських міфів радянського тоталітарного режиму", — заявили в музеї.

На Алеї міст-героїв демонтували назву міста Мінська Фото: Facebook / Національний музей історії України у Другій світовій війні Демонтаж назви міста Новоросійська на Алеї міст-героїв у Києві Фото: Facebook / Національний музей історії України у Другій світовій війні

У пресслужбі закладу пояснили, що термін "місто-герой" у Радянському Союзі вигадали 1965 року. Першими це звання отримали російські тодішній Ленінград (нині Санкт-Петербург), Сталінград (тепер Волгоград), Москва, українські Київ, Одеса і Севастополь, а також Брестська фортеця. Згодом звання міста-героя присвоїли Керчі, Новоросійську, Мінську, Тулі, Мурманську та Смоленську.

На алеї біля "Батьківщини-Матері" демонтували назви міст-героїв Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні Демонтаж назви столиці РФ на алеї міст-героїв Фото: Facebook / Національний музей історії України у Другій світовій війні

У музеї зазначили, що чітких критеріїв для визначення, яке місто називати "містом-героєм", ніколи не було.

"Відзначення міст мали хаотичний характер і використовувалися суто з ідеологічною метою — імплементацією міфу про "Велику Вітчизняну війну", — пишуть фахівці музею.

Нагадаємо, 22 листопада заступниця голови КМДА Ганна Старостенко повідомляла, що на Хрещатику знесуть радянську зірку з будинку, в якому живе Вєрка Сердючка. Загалом за рішенням Київської міської ради в столиці демонтують 47 об'єктів, пов'язаних з радянською та російською пропагандою.

Під час масованого російського обстрілу України 20 грудня балістичними ракетами було пошкоджено костел Святого Миколая у Києві. В Telegram-каналі Київської військової міської адміністрації публікували фото пошкодженого фасаду та розбитих вітражів.