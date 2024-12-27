Демонтировали Москву и Минск: с аллеи возле "Родины-Матери" убрали названия городов-героев (фото)

В музее назвали демонтаж "важным и символическим шагом" и напомнили, что звание "город-герой" связано с советским мифом о "Великой Отечественной войне".

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Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне снял названия городов и изображение советской медали "Золотая Звезда" на Аллее городов-героев возле скульптуры "Родина-Мать" в Киеве, сообщила 27 декабря пресс-служба музея.

В сообщении говорится, что сотрудники музея начали обследование бронзовых рельефов на Аллее городов-героев. На основе исследования специалисты Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины сформировали "Паспорт обследования состояния сохранности бронзовых накладных элементов медалей "Золотая Звезда" и текстовых надписей" и аргументировали необходимость демонтажа и реставрации.

В музее отметили, что демонтаж является "чрезвычайно важным и символическим шагом".

На Аллее городов-героев в Киеве сотрудники музея демонтировали буквы названий Фото: Facebook / Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне Название российской столицы демонтировали на Аллее городов-героев в Киеве Фото: Facebook / Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне

"Вместе с реновацией музейного пространства, произошло и переосмысление одного из основополагающих пропагандистских мифов советского тоталитарного режима", — заявили в музее.

На Аллее городов-героев демонтировали название города Минска Фото: Facebook / Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне Демонтаж названия города Новороссийска на Аллее городов-героев в Киеве Фото: Facebook / Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне

В пресс-службе заведения объяснили, что термин "город-герой" в Советском Союзе придумали в 1965 году. Первыми это звание получили российские тогдашний Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Сталинград (теперь Волгоград), Москва, украинские Киев, Одесса и Севастополь, а также Брестская крепость. Впоследствии звание города-героя присвоили Керчи, Новороссийску, Минску, Туле, Мурманску и Смоленску.

На аллее возле "Родины-Матери" демонтировали названия городов-героев Фото: Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне Демонтаж названия столицы РФ на аллее городов-героев Фото: Facebook / Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне

В музее отметили, что четких критериев для определения, какой город называть "городом-героем", никогда не было.

"Отмечание городов имели хаотичный характер и использовались сугубо с идеологической целью — имплементацией мифа о "Великой Отечественной войне", — пишут специалисты музея.

Напомним, 22 ноября заместитель председателя КГГА Анна Старостенко сообщала, что на Крещатике снесут советскую звезду с дома, в котором живет Верка Сердючка. Всего по решению Киевского городского совета в столице демонтируют 47 объектов, связанных с советской и российской пропагандой.

Во время массированного российского обстрела Украины 20 декабря баллистическими ракетами был поврежден костел Святого Николая в Киеве. В Telegram-канале Киевской военной городской администрации публиковали фото поврежденного фасада и разбитых витражей.