"Укрпошта" стягуватиме кошти з посилки на потреби ЗСУ: названа сума, — нардепка (фото)

Нардепка Ніна Южаніна каже, що "Укрпошта" зробила обов'язковим примусове стягнення благодійності на потреби ЗСУ. Таким чином державний оператор може зібрати до 50 млн грн протягом року.

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Державна компанія "Укрпошта" запровадила обов'язкові примусові внески, які надходять на потреби ЗСУ. Про це повідомила народна депутатка та членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна у своєму Telegram.

Політикиня вказує, що з усіх посилок, за які будуть сплачувати відправники, буде стягуватися додаткова 1 грн оплати на користь фонду "Київська школа економіки" на потреби Збройних сил України.

Стягнення 1 грн "Укрпоштою" на потреби ЗСУ (фото: скріншот)

"Державна "Укрпошта" під час оплати послуг з доставки посилок додатково стягує 1 (одну) гривню як благодійний внесок на потреби ЗСУ до Благодійного фонду "Київська школа економіки" (код 35133288). Відмовитися від цього неможливо – стягнення внесено у програмне забезпечення "Укрпошти", — пише народна депутатка.

За словами Южаніної, тепер такий внесок є обов'язковим та не підлягає поверненню. За оцінками народної депутатки, за допомогою таких відрахувань "Укрпошта" може зібрати близько 50 млн гривень, що дорівнює приблизній кількості відправлених посилок протягом 2023 року.

Пост Южаніної про посилки "Укрпошти" (фото:скріншот Telegram)

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що поліція зможе відкривати посилки без дозволу адресата. Проєктом закону пропонується визнати поштові відправлення втручанням у приватне життя і проводитись воно може лише у виняткових випадках.

Також ми писали. що в Україні скасують митні пільги на міжнародні посилки. За словами нардепа від "Слуги народу" Данила Гетманцева, народні депутати не відмовилися від ідеї скасувати митні пільги.