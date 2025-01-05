Пухнаста контрабанда: поляк хотів незаконно вивезти з України мадагаскарських лемурів (фото)

Громадянин Польщі не мав документів на перевезення екзотичних тварин і намагався дати українським прикордонникам 1 900 доларів і 100 євро хабаря.

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Українські прикордонники завадили громадянину Польщі незаконно вивезти лемурів і екзотичних птахів з України на пункті пропуску "Грушів" у Львівській області. Поляк не мав документів на тварин і пропонував хабар за те, щоб його з тваринами випустили до Польщі. Про це розповіли в Державній прикордонній службі України.

У пресслужбі відомства розповіли, що під час оформлення мікроавтобуса марки "Мерседес" на пункті пропуску прикордонники 7-го Карпатського загону відправили авто на поглиблений огляд. Серед вантажу знайшлися мадагаскарські лемури та екзотичні птахи, на транспортування яких власник автівки не мав документів.

Поляк намагався вивезти з України мадагаскарських лемурів Фото: ДПСУ Поляк хотів незаконно провезти з України до Польщі екзотичних птахів Фото: ДПСУ

Водій, щоб "залагодити ситуацію", запропонував хабар у розмірі 1900 доларів США та 100 євро.

"Військовослужбовець попередив особу про кримінальну відповідальність за таку пропозицію та відмовився від неправомірної вигоди", — повідомили в ДПСУ.

Прикордонники знайшли екзотичних тварин у ящиках під час огляду мікроатобусу Фото: ДПСУ Водій автобуса намагався "вирішити питання" хабарем Фото: ДПСУ

Про цей випадок офіцери внутрішньої та власної безпеки 7 прикордонного загону повідомили до Національної поліції України. Кримінальне правопорушення за ст. 369 ККУ "Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі" мож каратися штрафом від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи обмеженням або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років.

Нагадаємо, 5 січня в мережі поширилося відео, на якому групі чоловіків вдалось втекти з України на лижах засніженим лісом. У ДПСУ ролик наразі не коментували.

2 січня Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України повідомляло, що прикордонники знайшли приховане золото на 6 млн грн у схованці підлокітника одного з автомобілів на пункті пропуску "Нижанковичі" у Львівській області.