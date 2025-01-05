Пушистая контрабанда: поляк хотел незаконно вывезти из Украины мадагаскарских лемуров (фото)

Гражданин Польши не имел документов на перевозку экзотических животных и пытался дать украинским пограничникам 1 900 долларов и 100 евро взятки.

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Украинские пограничники помешали гражданину Польши незаконно вывезти лемуров и экзотических птиц из Украины на пункте пропуска "Грушев" во Львовской области. Поляк не имел документов на животных и предлагал взятку за то, чтобы его с животными выпустили в Польшу. Об этом рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

В пресс-службе ведомства рассказали, что во время оформления микроавтобуса марки "Мерседес" на пункте пропуска пограничники 7-го Карпатского отряда отправили авто на углубленный осмотр. Среди груза нашлись мадагаскарские лемуры и экзотические птицы, на транспортировку которых владелец автомобиля не имел документов.

Поляк пытался вывезти из Украины мадагаскарских лемуров Фото: ГПСУ Поляк хотел незаконно провезти из Украины в Польшу экзотических птиц Фото: ГПСУ

Водитель, чтобы "уладить ситуацию", предложил взятку в размере 1900 долларов США и 100 евро.

"Военнослужащий предупредил лицо об уголовной ответственности за такое предложение и отказался от неправомерной выгоды", — сообщили в ГПСУ.

Пограничники нашли экзотических животных в ящиках во время осмотра микроатобуса Фото: ГПСУ Водитель автобуса пытался "решить вопрос" взяткой Фото: ГПСУ

Об этом случае офицеры внутренней и собственной безопасности 7 пограничного отряда сообщили в Национальную полицию Украины. Уголовное правонарушение по ст. 369 УК "Предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" может наказываться штрафом от пятисот до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением или лишением свободы на срок от двух до четырех лет.

Напомним, 5 января в сети распространилось видео, на котором группе мужчин удалось сбежать из Украины на лыжах по заснеженному лесу. В ГПСУ ролик пока не комментировали.

2 января Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины сообщало, что пограничники нашли скрытое золото на 6 млн грн в тайнике подлокотника одного из автомобилей на пункте пропуска "Нижанковичи" во Львовской области.