"Це приклад іншим": Зеленський розповів, де перебувають його діти під час війни (відео)

Насамперед Україна воює за цінності дітей, їхнє майбутнє. За словами президента Зеленського, діти — це його щастя.

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Діти президента України Володимира Зеленського — 20-річна Олександра та 11-річний Кирило — перебувають в Україні під час війни. Про це він розповів в інтервʼю італійському телеканалу RaiNews24.

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За словами Зеленського, діти — це його щастя, це одне з наголовних, що може з людиною трапитися позитивного в житті. Так його донька навчається в Києві, а син ще в школі.

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"Вони всі в столиці, вони проходять цю війну разом з іншими дітьми. Коли сирени, коли ракетні атаки — вони в школах, в університетах спускаються в бомбосховища. Але це така реальність. Я дуже радий, що вони в Україні. Це приклад іншим. Якщо дітей немає на вулицях, якщо їх немає в домівках, якщо ми не бачимо їхніх очей, то тоді виникає питання, а за кого ми воюємо? Ми ж воюємо за їхні цінності, так, і за свої, але насамперед — за майбутнє наших дітей. І це дуже важливо, що вони є в Україні", — зазначив президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в листопаді 2024 року перша леді Олена Зеленська розповіла, що за час повномасштабної війни вона з Володимиром Зеленським не вивозила дітей з України. За її словами, вона може виїжджати у відрядження, проте діти постійно на Батьківщині.

У травні 2024 року Олена Зеленська зізналася, що протягом двох років її родина живе окремо, проте президент почав частіше бачитися зі своєю родиною.