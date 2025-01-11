"Это пример другим": Зеленский рассказал, где находятся его дети во время войны (видео)

Прежде всего Украина воюет за ценности детей, их будущее. По словам президента Зеленского, дети — это его счастье.

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Дети президента Украины Владимира Зеленского — 20-летняя Александра и 11-летний Кирилл — находятся в Украине во время войны. Об этом он рассказал в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24.

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По словам Зеленского, дети — это его счастье, это одно из главных, что может с человеком случиться положительного в жизни. Так его дочь учится в Киеве, а сын еще в школе.

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"Они все в столице, они проходят эту войну вместе с другими детьми. Когда сирены, когда ракетные атаки — они в школах, в университетах спускаются в бомбоубежища. Но это такая реальность. Я очень рад, что они в Украине. Это пример другим. Если детей нет на улицах, если их нет в домах, если мы не видим их глаз, то тогда возникает вопрос, а за кого мы воюем? Мы же воюем за их ценности, да, и за свои, но прежде всего — за будущее наших детей. И это очень важно, что они есть в Украине", — отметил президент Владимир Зеленский.

Напомним, в ноябре 2024 года первая леди Елена Зеленская рассказала, что за время полномасштабной войны она с Владимиром Зеленским не вывозила детей из Украины. По ее словам, она может выезжать в командировки, однако дети постоянно на Родине.

В мае 2024 года Елена Зеленская призналась, что в течение двух лет ее семья живет отдельно, однако президент начал чаще видеться со своей семьей.