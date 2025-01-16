Російські олігархи залишилися на українському тютюновому ринку навіть після війни, — розслідування

Ігор Кесаєв і Сергій Кацієв заробляють на продажу західних цигарок і алкоголю, а витрачають — на утримання ФСБ і виробництво зброї.

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Група "Мегаполіс" російських мільярдерів Ігоря Кесаєва та Сергія Кацієва, які заробляють на продажі алкоголю і тютюну, ймовірно, зберегла контроль над українським ринком продажу сигарет. З Україною вони пов'язані через одеського бізнесмена Бориса Кауфмана, а також їм належить мережа відомих тютюнових магазинів. Про це розповідається в розслідуванні видання "Проект".

Компанія російських олігархів Ігоря Кесаєва і Сергія Кацієва почала працювати в Україні 2010 року під брендом "Мегаполіс-Україна". І через кілька років змогла взяти під контроль 99% ринку продажу сигарет у країні, повідомляв Антимонопольний комітет України.

Ігор Кесаєв і Сергій Кацієв Фото: РИА Новости

Молодшим партнером Кесаєва і Кацієва в цьому бізнесі став Борис Кауфман — одеський бізнесмен, близький до сім'ї президента Віктора Януковича. Після втечі Януковича з країни і захоплення частини України російськими військами у "Мегаполіс-Україна" почалися проблеми. У 2015 році частку російського "Мегаполіса" в українській компанії було переписано на ланцюжки структур, за якими, крім Кауфмана, стояли двоє британців — Річард Фенхаллс і Річард Тейлор-Даксбері. Компанію також перейменували — вона стала називатися "Тедіс Україна".

Борис Кауфман

До "Мегаполіса" британці ніколи не займалися тютюновим бізнесом. Річард Марк Тейлор-Даксбері — юрист, який представляє інтереси клієнтів у цивільних спорах, у якого була компанія з вигулу собак. 81-річний Річард Доріан Фенхаллс раніше керував банками, але був знайомий із Кесаєвим. У 2009 році британець консультував компанію Sibir Energy, в якій частка належала Кесаєву і яку він продав "Газпрому". За два місяці консультацій британець отримав 11,7 млн доларів. Цю інформацію журналістам підтвердило неназване джерело в "Тедісі".

За останні роки "Тедіс" стала фігурантом кількох антимонопольних, а потім і кримінальних справ. У 2022 і 2023 роках український суд двічі відправляв Кауфмана в СІЗО, обидва рази він виходив під заставу. А на ринку з'явився новий дистриб'ютор — DL Solution, який не тільки отримав контракти із західними корпораціями, а й швидко посів друге місце (після "Тедіс-Україна") на ринку. Директор нової компанії і головний бухгалтер ще недавно працювали в "Тедіс-Україна", з'ясував Forbes Ukraine.

Стверджується, що з Кесаєвим пов'язана українська торговельна мережа, що збуває тютюнову продукцію — "Сигарний дім "Фортуна".

"Цю компанію формально контролюють одеські бізнесмени, раніше пов'язані з "Партією регіонів". Але річ у тім, що ті самі українці спільно з компанією "Мегаполіс" Кесаєва і Кацієва до липня 2024 року володіли в Росії однойменною юрособою — "Сигарним домом "Фортуна", — стверджують розслідувачі.

Хто такі Ігор Кесаєв і Сергій Кацієв

Обидва бізнесмени починали в 1990-ті з контрабанди цигарок і алкоголю. Зараз британська Imperial Brands продала їхній компанії "Мегаполіс" свої активи, коли пішла з ринку після початку повномасштабної війни. Зараз "Мегаполіс" контролює близько 70% ринку продажу сигарет у РФ.

Також Кесаєву і Кацієву належить мережа алкомаркетів — "Червоне&Біле" і "Брістоль", а також супермаркети "Діксі".

Зв'язок Ігоря Кесаєва і Сергія Кацієва з ФСБ і виробництвом зброї

Кесаєв і Кацієв багато років пов'язані з Миколою Патрушевим, наближеним президента РФ Володимира Путіна і главою ФСБ до 2008 року.

Ігор Кесаєв Фото: РИА Новости

Анонімні джерела розповіли журналістам, що Кесаєв і Кацієв стали монополістами на тютюновому ринку, викуповуючи контракти із західними компаніями у конкурентів. Коли ті відмовлялися, до них приходили з перевірками податкові та правоохоронні органи, змушуючи укласти угоду.

У 2024 році журнал Forbes помістив Кесаєва на 29-те місце в національному рейтингу мільярдерів із сумою активів у 5,5 мільярда доларів, Кацієв опинився на 72 місці з 1,9 мільярда доларів.

Також вони пов'язані з Володимиром Анісімовим, генералом ФСБ і підручним Патрушева, який свого часу "прославився" провальною операцією в Беслані, коли загинули 300 заручників під час штурму.

З 2005 року бізнесмени Кесаєв і Кацієв стали помітними гравцями в російській оборонці, традиційно пов'язаній зі спецслужбами. Вони взяли під контроль ковровський військовий завод ім. Дегтярьова. Головою ради директорів став той самий Володимир Анісімов, колишній ад'ютант Патрушева, а до ради заводу увійшли інші важливі силовики.

Микола Патрушев Фото: kremlin.ru

На своєму сайті підприємство вказує тільки цивільну продукцію — мотоцикли та мотокультиватори. Але також там роблять великокаліберний кулемет "Корд", кулемет "Печеніг", танковий кулемет Владимирова, протитанковий комплекс "Корнет" і зенітно-ракетний комплекс "Стріла", а також цілу лінійку інших ПЗРК і гранатометів. Усі ці вироби активно застосовуються російською армією під час агресії проти України. За військові 2022 і 2023 роки завод збільшив свою виручку на 30% (зараз — 30 млрд рублів).

У квітні 2022 року — незабаром після початку війни в Україні — Кесаєв потрапив під санкції Європейського Союзу. Також він привернув увагу фінських спецслужб, коли купив цілий острів Котасаарі за кіпрським паспортом і таємно побудував там вертолітний майданчик. Зараз угоду заморожено, а паспорт анульовано.

Йому навіть довелося перейменувати свої розкішні яхти Sky і MySky на Totem і Pearl відповідно.

Сергій Кацієв більше часу проводить у США. Там він володіє старовинним особняком у Портленді, а його дружина і діти — громадяни цієї країни.

Сергій Кацієв Фото: РИА Новости

Нагадаємо, Фокус писав про те, як наближені до лідера РФ Володимира Путіна мільярдери, які перебувають під санкціями західних країн, продовжують збагачуватися завдяки експорту товарів на Захід через низку лазівок. Це допомагає їхнім компаніям працювати на європейських ринках за умови, якщо підсанкційний бізнесмен має менше 50% частки в компанії