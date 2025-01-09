Рій дронів і ракети "Корнет": РФ почне серійне виробництво робота "Маркер"

Радіус дії ракет "Корнет" становить 8 км і дає змогу наземному дрону уражати цілі з безпечної відстані. Модифікація ракет з осколково-фугасними бойовими частинами розширює дальність до 10 км.

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Роботизований комплекс "Маркер" може стати першим російським екземпляром для нової ери безпілотних наземних бойових машин. Про це пише Army Recognition.

Система, розроблена НВО "Андроїдна техніка", може зіграти значну роль у сучасних бойових діях, особливо в контексті війни в Україні, зазначають журналісти.

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Роботизований комплекс "Маркер" може нести потужне озброєння, включно з протитанковою керованою ракетою (ПТКР) "Корнет", і потенційно розгортати рої дронів. У РФ таку робототехніку позиціюють як грізний актив на полі бою.

Цей наземний дрон випускається у двох версіях: колісна модель розвиває максимальну швидкість до 80 км/год, і гусенична версія — до 70 км/год. Обидві моделі мають запас ходу до 1000 км по шосе, що дає змогу долати значні відстані без необхідності частого дозаправлення. Ця система також може долати водні перешкоди глибиною до 0,8 метра, що дає перевагу в умовах складного рельєфу місцевості.

ПТРК "Корнет"

ПТРК "Корнет"

ПТРК "Корнет" — основне озброєння комплексу "Маркер", яке забезпечує значні протитанкові та протипіхотні можливості. Ракети 9М133М-2 "Корнет" оснащені тандемними кумулятивними бойовими частинами, здатними пробивати броню товщиною понад 1000 мм, що робить наземний дрон "Маркер" серйозною загрозою навіть для важкої броньованої техніки.

Радіус дії системи "Корнет" становить 8 км, що дає змогу уражати цілі з безпечної відстані. Крім того, багатоцільові ракети 9М133ФММ-3 з дальністю дії 10 км і осколково-фугасними бойовими частинами розширюють можливості машини з ураження броньованих і слабозахищених цілей.

Розробник комплексу — Тульське КБ "Приладобудування" — також запропонував автоматизовані ПУ 9П163-2 "Квартет" із чотирма ракетами в контейнерах на базі легкого шасі.

Нагадаємо, що Сербія раптово розірвала низку військових угод з Росією і зробила вибір на користь Китаю.

Також повідомлялося, що 9 січня в небі над Україною зафіксували три пасажирські літаки.