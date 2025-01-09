Рой дронов и ракеты "Корнет": РФ начнет серийное производство робота "Маркер"

Радиус действия ракет "Корнет" составляет 8 км и позволяет наземному дрону поражать цели с безопасного расстояния. Модификация ракет с осколочно-фугасными боевыми частями расширяет дальность до 10 км.

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Роботизированный комплекс "Маркер" может стать первым российским экземпляром для новой эры беспилотных наземных боевых машин. Об этом пишет Army Recognition.

Система, разработанная НПО "Андроидная техника", может сыграть значительную роль в современных боевых действиях, особенно в контексте продолжающейся войны в Украине, отмечают журналисты.

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Робота "Маркер" научили видеть сквозь дым и туман: чем опасно это оружие оккупантов

Роботизированный комплекс "Маркер" может нести мощное вооружение, включая противотанковую управляемую ракету (ПТУР) "Корнет", и потенциально развертывать рои дронов. В РФ такую робототехнику позиционируют как грозный актив на поле боя.

Этот наземный дрон выпускается в двух версиях: колесная модель развивает максимальную скорость до 80 км/ч, и гусеничная версия — до 70 км/ч. Обе модели имеют запас хода до 1000 км по шоссе, что позволяет преодолевать значительные расстояния без необходимости частой дозаправки. Эта система также может преодолевать водные преграды глубиной до 0,8 метра, что дает преимущество в условиях сложного рельефа местности.

ПТРК "Корнет"

ПТРК "Корнет"

ПТРК "Корнет" — основное вооружение комплекса "Маркер", которое обеспечивает значительные противотанковые и противопехотные возможности. Ракеты 9М133М-2 "Корнет" оснащены тандемными кумулятивными боевыми частями, способными пробивать броню толщиной более 1000 мм, что делает наземный дрон "Маркер" серьезной угрозой даже для тяжелой бронированной техники.

Радиус действия системы "Корнет" составляет 8 км, что позволяет дрону поражать цели с безопасного расстояния. Кроме того, многоцелевые ракеты 9М133ФМ-3 с дальностью действия 10 км и осколочно-фугасными боевыми частями расширяют возможности машины по поражению бронированных и слабозащищенных целей.

Разработчик комплекса — Тульское КБ "Приборостроение" — также предложил автоматизированные ПУ 9П163-2 "Квартет" с четырьмя ракетами в контейнерах на базе легкого шасси.

Напомним, что Сербия внезапно расторгла ряд военных сделок с Россией и сделала выбор в пользу Китая.

Также сообщалось, что 9 января в небе над Украиной зафиксировали три пассажирских самолета.