Российские олигархи остались на украинском табачном рынке даже после войны, — расследование

Игорь Кесаев и Сергей Кациев зарабатывают на продаже западных сигарет и алкоголя, а тратят — на содержание ФСБ и производство оружия.

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Группа "Мегаполис" российских миллиардеров Игоря Кесаева и Сергея Кациева, которые зарабатывают на продаже алкоголя и табака, вероятно, сохранила контроль над украинским рынком продажи сигарет. С Украиной они связаны через одесского бизнесмена Бориса Кауфмана, а также им принадлежит сеть известных табачных магазинов. Об этом рассказывается в расследовании издания "Проект".

Компания российских олигархов Игоря Кесаева и Сергея Кациева начала работать в Украине в 2010 году под брендом "Мегаполис-Украина". И спустя несколько лет смогла взять по контроль 99% рынка продажи сигарет в стране, сообщал Антимонопольный комитет Украины.

Игорь Кесаев и Сергей Кациев Фото: РИА Новости

Младшим партнером Кесаева и Кациева по этому бизнесу стал Борис Кауфман — одесский бизнесмен, близкий к семье президента Виктора Януковича. После бегства Януковича из страны и захвата части Украины российскими войсками у "Мегаполис-Украина" начались проблемы. В 2015 году доля российского "Мегаполиса" в украинской компании была переписана на цепочки структур, за которыми, помимо Кауфмана, стояли двое британцев — Ричард Фенхаллс и Ричард Тейлор-Даксбери. Компанию также переименовали — она стала называться "Тедис Украина".

Борис Кауфман

До "Мегаполиса" британцы никогда не занимались табачным бизнесом. Ричард Марк Тейлор-Даксбери — юрист, представляющий интересы клиентов в гражданских спорах у которого была компания по выгулу собак. 81-летний Ричард Дориан Фенхаллс ранее руководил банками, но был знаком с Кесаевым. В 2009 году британец консультировал компанию Sibir Energy, в которой доля принадлежала Кесаеву и которую он продал "Газпрому". За два месяца консультаций британец получил 11,7 млн долларов. Эту информацию журналистам подтвердил неназванный источник в "Тедисе".

За последние годы "Тедис" стала фигурантом нескольких антимонопольных, а затем и уголовных дел. В 2022 и 2023 годах украинский суд дважды отправлял Кауфмана в СИЗО, оба раза он выходил под залог. А на рынке появился новый дистрибьютор — DL Solution, который не только получил контракты с западными корпорациями, но и быстро занял второе место (после "Тедис-Украина") на рынке. Директор новой компании и главный бухгалтер еще недавно работали в "Тедис-Украина", выяснил Forbes Ukraine.

Утверждается, что с Кесаевым связана украинская торговая сеть, сбывающая табачную продукцию – "Сигарный дом "Фортуна".

"Эту компанию формально контролируют одесские бизнесмены, прежде связанные с "Партией регионов". Но дело в том, что те же украинцы совместно с компанией "Мегаполис" Кесаева и Кациева до июля 2024 года владели в России одноименным юрлицом — "Сигарным домом "Фортуна", — утверждают расследователи.

Кто такие Игорь Кесаев и Сергей Кациев

Оба бизнесмена начинали в 1990-е с контрабанды сигарет и алкоголя. Сейчас британская Imperial Brands продала их компании "Мегаполис" свои активы, когда ушла с рынка после начала полномасштабной войны. Сейчас "Мегаполис" контролирует порядка 70% рынка продажи сигарет в РФ.

Также Кесаеву и Кациеву принадлежит сеть алкомаркетов — "Красное&Белое" и "Бристоль", а также супермаркеты "Дикси".

Связь Игоря Кесаева и Сергея Кациева с ФСБ и производством оружия

Кесаев и Кациев много лет связаны с Николаем Патрушевым, приближенным президента РФ Владимира Путина и главой ФСБ до 2008 года.

Игорь Кесаев Фото: РИА Новости

Анонимные источники рассказали журналистам, что Кесаев и Кациев стали монополистами на табачном рынке, выкупая контракты с западными компаниями у конкурентов. Когда те отказывались, к ним приходили с проверками налоговые и правоохранительные органы, вынуждая совершить сделку.

В 2024 году журнал Forbes поместил Кесаева на 29-е место в национальном рейтинге миллиардеров с суммой активов в 5,5 миллиарда долларов, Кациев оказался на 72 месте с 1,9 миллиарда долларов.

Также они связаны с Владимиром Анисимовым, генералом ФСБ и подручным Патрушева, который в свое время "прославился" провальной операцией в Беслане, когда погибли 300 заложников во время штурма.

С 2005 года бизнесмены Кесаев и Кациев стали заметными игроками в российской оборонке, традиционно связанной со спецслужбами. Они взяли под контроль ковровский военный завод им. Дегтярева. Председателем совета директоров стал тот самый Владимир Анисимов, бывший адъютант Патрушева, а в совет завода вошли другие важные силовики.

Николай Патрушев Фото: kremlin.ru

На своем сайте предприятие указывает только гражданскую продукцию — мотоциклы и мотокультиваторы. Но также там делают крупнокалиберный пулемет "Корд", пулемет "Печенег", танковый пулемет Владимирова, противотанковый комплекс "Корнет" и зенитно-ракетный комплекс "Стрела", а также целую линейку других ПЗРК и гранатометов. Все эти изделия активно применяются российской армией в ходе агрессии против Украины. За военные 2022 и 2023 годы завод увеличил свою выручку на 30% (сейчас — 30 млрд рублей).

В апреле 2022 года — вскоре после начала войны в Украине — Кесаев попал под санкции Европейского союза. Также он привлек внимание финских спецслужб, когда купил целый остров Котасаари по кипрскому паспорту и тайно построил там вертолетную площадку. Сейчас сделка заморожена, а паспорт аннулирован.

Ему даже пришлось переименовать свои роскошные яхты Sky и MySky в Totem и Pearl соответственно.

Сергей Кациев больше времени проводит в США. Там он владеет старинным особняком в Портленде, а его жена и дети – граждане этой страны.

Сергей Кациев Фото: РИА Новости

Напомним, Фокус писал о том, как приближенные к лидеру РФ Владимиру Путину миллиардеры, которые находятся под санкциями западных стран, продолжают обогащаться благодаря экспорту товаров на Запад через ряд лазеек. Это помогает их компаниям работать на европейских рынках при условии, если подсанкционный бизнесмен имеет менее 50% доли в компании