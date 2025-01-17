Роками труїли людей заради квартир: у Чернігові затримали злочинний дует (фото, відео)

Двоє чоловіків входили в довіру до пенсіонерів і людей з інвалідністю, вмовляли переписувати на себе житло та після "пригощали" їх смертельною дозою отрути. Така "схема" діяла роками.

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Правоохоронці запобігли вбивству 66-річного чоловіка, який має інвалідність по зору. Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Як було встановлено, 34-річний та 44-річний мешканці обласного центру шукали людей в уразливому стані та схиляли їх до спільного вживання алкоголю. Вони регулярно приносили спиртне своїм "жертвам", переконуючи "товаришів по чарці" оформити довіреність на розпорядження їхньою нерухомістю, а отримавши відповідні документи, додавали смертельну дозу ліків в алкоголь і пригощали ним власників майна.

Під час спроби напоїти чергового потерпілого спиртовмісною отруйною речовиною спільники були затримані оперативниками. Вони, як інформує обласна прокуратура, більш ніж пів року вибудовували довірливі стосунки з місцевим чоловіком, який має інвалідність та проживає один.

Під час обшуків у фігурантів було вилучено пляшки зі спиртовмісними речовинами. У пляшці зі спиртом, за інформацією наглядового відомства, концентрація метанолу майже у 140 разів перевищувала допустиму межу. Також у підозрюваних знайшли сильнодіючі пігулки, низку паспортів громадян і документів на майно – довіреності, заповіти, доручення, заяви, договори купівлі-продажу, пенсійні посвідчення, десятки банківських карток і мобільних телефонів. Також у затриманих виявлено гвинтівку і гладкоствольну рушницю з набоями.

Обом зловмисникам вже оголошено підозри в замаху на вбивство групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 15, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України) та триває розслідування у скоєнні шахрайства у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 ККУ).

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі поліція встановлює всіх потерпілих.

Фокус писав, що 40-річний мешканець Запорізької та 42-річний житель Миколаївської областей травня влаштували у банку Чернігова пожежу, аби під її прикриттям "обчистити" фінустанову. Чоловіки намагалися викрасти понад 5 млн грн.

Нагадаємо, харківʼянка, яка мала у власності багато квартир, вирішила не ділитися майном при розлученні зі своїм чоловіком та знайшла кілера, який мав "вирішити" її питання.