Годами травили людей ради квартир: в Чернигове задержали преступный дуэт (фото, видео)

Двое мужчин входили в доверие к пенсионерам и людям с инвалидностью, уговаривали переписывать на себя жилье и после "угощали" их смертельной дозой яда. Такая "схема" действовала годами.

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Правоохранители предотвратили убийство 66-летнего мужчины, который имеет инвалидность по зрению. Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Как было установлено, 34-летний и 44-летний жители областного центра искали людей в уязвимом положении и склоняли их к совместному употреблению алкоголя. Они регулярно приносили спиртное своим "жертвам", убеждая "собутыльников" оформить доверенность на распоряжение их недвижимостью, а получив соответствующие документы, добавляли смертельную дозу лекарств в алкоголь и угощали им владельцев имущества.

При попытке напоить очередного потерпевшего спиртосодержащим ядовитым веществом сообщники были задержаны оперативниками. Они, как информирует областная прокуратура, более чем полгода выстраивали доверительные отношения с местным мужчиной, который имеет инвалидность и проживает один.

Во время обысков у фигурантов были изъяты бутылки со спиртосодержащими веществами. В бутылке со спиртом, по информации надзорного ведомства, концентрация метанола почти в 140 раз превышала допустимый предел. Также у подозреваемых нашли сильнодействующие таблетки, ряд паспортов граждан и документов на имущество — доверенности, завещания, заявления, договоры купли-продажи, пенсионные удостоверения, десятки банковских карточек и мобильных телефонов. Также у задержанных обнаружены винтовка и гладкоствольное ружье с патронами.

Обоим злоумышленникам уже объявлены подозрения в покушении на убийство группой лиц из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 15, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и продолжается расследование в совершении мошенничества в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УКУ).

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Сейчас полиция устанавливает всех пострадавших.

Фокус писал, что 40-летний житель Запорожской и 42-летний житель Николаевской областей в мае устроили в банке Чернигова пожар, чтобы под его прикрытием "обчистить" финучреждение. Мужчины пытались похитить более 5 млн грн.

Напомним, харьковчанка, которая имела в собственности много квартир, решила не делиться имуществом при разводе со своим мужем и нашла киллера, который должен был "решить" ее вопрос.